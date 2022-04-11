Мэрия Новосибирска объяснила снятие украинского флага с жилого дома «воздействием на сознание людей»

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Мэрия Новосибирска объяснила снятие украинского флага с жилого дома «воздействием на сознание людей»
11 Апр 2022, 09:39

Спасатели сняли украинский флаг с одного из жилых домов в Новосибирске для «пресечения воздействия на сознание людей», заявили в мэрии.

Украинский флаг сняли с окна дома по улице Разъездная в новосибирском Академгородку 1 апреля. Его вывесила местная жительница в собственной квартире.

«Флаг был снят, так как он является символом государства, чьи вооруженные силы в настоящий период времени ведут боевые действия против вооруженных сил РФ, проводящих спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, — ответили на запрос сайта НГС в мэрии. — К тому же снятие флага было произведено для пресечения воздействия одного его вида на сознание людей и предупреждения возникновения в обществе настроений, направленных против проведения специальной операции со всеми вытекающими из этого негативными последствиями».

Более того, утверждается, что дом находится в нескольких десятках метров от железной дороги, напротив станции «Сеятель». «Именно со стороны данного объекта был вывешен флаг, что создавало возможность его визуального восприятия людьми, проезжающими по железной дороге», — уверены чиновники.

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