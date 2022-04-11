Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 38

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Крупнейшие поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и СМИ блокируют. Эксперты прогнозируют падение ВВП на 11%.

17:04 Пресс-секретарь Путина считает непозволительными «ограничения в адрес журналистов». Так он прокомментировал международные санкции в отношении провластных медиадеятелей.

В то же время после 24 февраля в России были заблокированы или закрылись многие федеральные и региональные независимые СМИ.





16:23 Российский гонщик Артем Северюхин отпраздновал победу на стартовом этапе чемпионата Европы по картингу среди юниоров жестом, похожим на нацистское приветствие. Это было похоже на «римский салют», передает Championat.com.

Северюхин выступает под итальянским флагом из-за санкций, наложенных на Россию. Международная автомобильная федерация удалила со своего сайта все публикации, связанные с итогами этапа, а в социальных сетях закрыла комментарии к новостям, отмечает издание.

16:03 Экс-худрука Русского драматического театра Улан-Удэ Сергея Левицкого вызвали в полицию из-за постов в телеграме. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

«Пришел сегодня ко мне домой участковый полицейский. Достал из папки распечатанные на А4 мои посты из телеграма, спросил: „Ваши?“ Я ответил, что мои. Выдал мне повестку, завтра в 11:00 явиться в отделение полиции на Свердлова 34а. В повестке статья не указана, но написано, что по делу об административном правонарушении. Пойду завтра», — рассказал Левицкий.

Ранее Левицкого уволили с должности художественного руководителя Русского драмтеатра из-за позиции по Украине и критики властей. Более того, руководство Восточно-Сибирского государственного института культуры (ВСГИК) отстранило доцента Левицкого от работы без сохранения заработной платы с такой формулировкой: «В соответствие со служебной запиской проректора по учебной и воспитательной работе Редько Т. Л. о размещении <…> на личной странице мессенджера „Телеграм“ текста, содержащего негативные высказывания в отношении РФ, учитывая сомнительный характер подобного поступка при осуществлении преподавательской деятельности».

15:55 Шведская компания Ericsson приостанавливает деятельность в России на неопределенный срок. Решение принято на фоне новых санкций ЕС, говорится в заявлении компании. Сотрудников Ericsson в России отправят в оплачиваемый простой.

Ericsson — это мировой лидер в сфере информационно-коммуникационных технологий. Компания, в частности, поставляет оборудование для основных российских операторов связи, включая МТС и Tele2.



15:33 В новосибирском трамвае с 11 апреля перестанут выдавать бумажный билет при оплате проезда банковской картой. Чек за оплату проезда можно получить в личном кабинете t-karta.ru, говорится в объявлении, которое опубликовала независимая коалиция «Новосибирск 2020».

15:30 Первый замглавы МИД Казахстана рассказал, что США пытаются минимизировать влияние на страну санкций против России.







14:06 Рубль падает на открытии торгов на Мосбирже. Доллар достиг 81,99 рубля, евро — 88,68.

13:58 Спасатели сняли украинский флаг с одного из жилых домов в Новосибирске для «пресечения воздействия на сознание людей», заявили в мэрии.

Все подробности читайте здесь.

13:20 Французская финансовая группа Societe Generale решила продать свой российский Росбанк «Интерросу» Владимира Потанина. Об этом говорится на сайте компании.

Сумма сделки не раскрывается.

«Условия сделки были согласованы в правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ. Закрытие сделки должно произойти в течение нескольких недель после получения всех необходимых разрешений регулирующих органов», — отметили в «Интерросе».



12:50 Минпромторг РФ начал формировать список брендов, продукцию которых можно будет ввозить в Россию без разрешения правообладателей, утверждает газета «Известия». В него могут войти торговые марки, которые прекратили или приостановили работу в России.



В марте около 200 компаний заявили о приостановке работы в РФ. Среди них Nike, Adidas, Lego, Samsung, IKEA, Apple, Chanel, BMW. Только в ритейле около 160 брендов «взяли паузу», подсчитали в консалтинговой компании Knight Frank.

Ранее правительство легализовало в РФ параллельный импорт — то есть без разрешения правообладателя.



11:59 Российские ритейлеры смартфонов запускают проекты по выкупу и перепродаже подержанных гаджетов. Эти ужем занялись «Связной» и Smart Bazar (ООО «Цифровые девайсы», подконтрольное «МегаФону»), а также «Ситилинк», пишет «Коммерсант».

По оценке «Связного», оборот российского рынка подержанных смартфонов по итогам 2021 года достиг 71 млрд рублей, а количество проданных устройств — 7,5 млн штук.

Прежде сотовые ритейлеры (МТС, «МегаФон» или «Вымпелком») скупали подержанные смартфоны только в рамках программы trade-in, которая позволяет получить скидку на новый гаджет в обмен на старый.

11:07 «Российское экологическое общество» (РЭО) написало жалобу в Минюст РФ с просьбой проверить Greenpeace и Всемирный фонд дикой природы (WWF) на предмет статуса «иностранного агента». Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на письмо, подлинность которого подтвердил председатель РЭО Рашид Исмаилов.



«В письме РЭО указывает, что сталкивается с „недружественными действиями“ зарубежных WWF и Greenpeace в отношении государственной экологической политики», — пишет издание.

РЭО появилось лишь в 2018 году. Среди его учредителей, например, был исполнительный директор «Национального союза водоканалов» Алексей Макрушин и экс-предправления «Объединения потребителей и поставщиков энергоресурсов» Андрей Романчук. Сам Исмаилов был директором «Центра зеленых стандартов» при Минприроды России и входит в состав «Русского географического общества».

Фото 2020.oprf.ru

10:59 Новосибирский губернатор Андрей Травников заявил, что «предпосылок для пустых полок в магазинах области нет»: «Запасы по основным наименованиям продуктов питания составляют от 30 дней и более».

10:40 Одиночный пикет с книгами в Иркутске.

Фото irk_insider



09:59 На набережной Оби в Новосибирске появился плакат со словами «Вы распинаете свободу, но душа человека не знает оков».

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Главное на утро 11 апреля



• Всемирный банк спрогнозировал падение валового внутреннего продукта (ВВП) России на 11,2% в 2022 году в условиях санкций.



• С 24 февраля в Украине погибли 1793 мирных жителя, в том числе 142 ребенка, заявили в ООН. Еще 2439 человек, в том числе 229 детей получили ранения.

Эти цифры включают территории ДНР и ЛНР, признанные Кремлем, где известно о 71 погибшем и 275 раненых.

• Бывший заместитель гендиректора «Аэрофлота» по стратегии, сервису и маркетингу Андрей Панов уехал из России. Он прокомментировал решение Wall Street Journal: «Я решил, что работать в государственной компании просто невозможно. Страна изменилась всего за одну неделю», — сказал он.

Сейчас Панов находится в Израиле.

• Ущерб украинской экономики может достигнуть 1 трлн долларов, заявил замминистра экономики Александр Грибан: «Потери колоссальные. Подсчет еще ведется. Это точно миллиарды долларов, возможно, даже до триллиона долларов. Это — потери инфраструктуры, медицинской инфраструктуры, образовательной. Есть несколько уровней — государственный, муниципальный, частный. Все эти потери колоссальные. <…> И у нас действительно будет очень много работы по восстановлению».

• Канцлер Австрии Карл Нехаммер приедет в Москву на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным 11 апреля. Поездка согласована главой Еврокомиссии и канцлером Германии, Нехаммер может стать первым европейским лидером, который посетит Москву с 24 февраля.

*По версии Минюста РФ , является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.

**Минюст РФ внес ОВД-Инфо в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».



***Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.