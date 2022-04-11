Организаторы отказались от фестиваля «Новая книга» в Новосибирске

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В Новосибирске больше не будут проводить фестиваль «Новая книга». Его организатор Михаил Фаустов, который также проводит чемпионат по чтению вслух «Открой рот», заявил, что ни один из его проектов не выиграл грант президентского фонда культурных инициатив.

«Ни один из наших проектов, поданных на грант фонда культурных инициатив не выиграл ничего. Видимо книжные фестивали никому не нужны. Почти никому. В этой связи на радость некоторым я объявляю о закрытии проекта „Новая книга”. Больше книжных фестивалей в Новосибирске я проводить не буду. По крайней мере в обозримом будущем», — сообщил у себя в соцсетях организатор «Новой книги» Михаил Фаустов.

Фаустов подчеркнул, что решение о закрытии фестиваля «далось ему тяжело», и принято оно «не только по финансовым причинам».

«„Новая книга“ существовала в первую очередь на деньги энтузиастов. Фестиваль книги „Белый июнь“ в Архангельске состоится. Мы продолжим делать фестиваль „Сибирская Атлантида“ в Бердске. Мы проведем фестиваль „Берег“ в Благовещенске. Я надеюсь, что в той или иной форме пройдет „Китоврас“ во Владимире», — добавил он.

Фестиваль «Новая книга» проводился ежегодно. Книжные издательства со всей России привозили в Новосибирск свою продукцию вместе с самыми свежими новинками. Книги обычно продавали по ценам ниже, чем в новосибирских магазинах. На фестиваль съезжались также писатели, музыканты и известные литературные критики. Проходили творческие встречи, лекции, концерты.

*Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.

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