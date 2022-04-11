Еще одного погибшего в Украине новосибирского солдата похоронили в закрытом гробу
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Еще один житель Новосибирской области погиб в Украине во время «спецоперации», объявленной президентом РФ. Общее официальное число погибших в регионе приблизилось к 20.
«Парень из татарского молодежного клуба „Алтын Йолдыз“ из Новосибирска погиб во время спецоперации на Украине», — говорится в официальной группе государственного «Новосибирского областного татарского культурного центра».
Погибшего звали Камиль Хабибназаров. Чтобы опознать его тело, потребовался тест ДНК, отмечается в сообщении.
Молодого человека хоронили в закрытом гробу, уточнил НГС.
Ранее глава региона Андрей Травников сообщал о гибели пятерых жителей области в Украине. Позже о смертях солдат стали сообщать только районные администрации. Общее официальное число жертв из Новосибирской области, судя по заявлениям чиновников, могло достигнуть уже 19−20.
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