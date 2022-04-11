Новосибирского девелопера Обласова арестовали в Москве

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В Москве арестован известный новосибирский девелопер Михаил Обласов. Он был советником экс-губернатора, действующего сенатора Владимира Городецкого («Единая Россия»).

Михаил Обласов задержан в Москве по делу о мошенничестве с муниципальной землей, сообщил Тайге.инфо источник, знакомый с ситуацией. Ущерб оценивается в сумму около 400 млн рублей.

Обласов арестован. Источник утверждает, что Обласова задержали при попытке уехать из России.

Вместе с Обласовым задержан и его бизнес-партнер Николай Вдов. Он был совладельцем обанкроченного ООО «Лидер-НСК», которое некоторое время принадлежало Обласову. Вдов был партнером девелопера и по другим проектам.

Еще в 2018 году Тайга. инфо писала, что правоохранительные органы провели обыски в семье Обласова. После них скончался его троюродный брат. Тогда следственные действия были связаны с уголовным делом начальника управления по земельным ресурсам мэрии Новосибирска Юрия Кузнецова. Того обвиняли в продаже участка на улице Тухачевского, 21 в Первомайском районе по заниженной цене — на территории располагаются производственные помещения предприятия, одним из инвесторов которого был Обласов.



Михаил Обласов — известный новосибирский девелопер. Он возглавлял комиссию по устойчивому развитию региона и вопросам инвестиционного климата Общественной палаты Новосибирской области и руководил региональным отделением Российского военно-исторического общества. Он также был советником экс-губернатора Владимира Городецкого, который сейчас заседает в Совфеде.

