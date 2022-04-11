Главного онколога Новосибирской области и его замов отправили в ЛНР

© t.me/nokod_nso

Новосибирская область временно осталась без главного онколога и двух замов главврача онкоцентра. Они вместе с другими медиками поехали добровольцами в Луганскую народную республику, признанную Кремлем.

«Команда врачей Новосибирского онкодиспансера в составе главного онколога региона Вадима Захарова, замглавного врача по лечебной части Александра Соболева, замглавного врача по оргметодработе Владимира Лейбовича, заведующей диспансерным отделением №1, онколога-уролога Марии Тургановой, анестезиолога-реаниматолога Ольги Саковой, медицинской сестры Ирины Севостьяновой в качестве волонтеров-медиков отправились в Луганскую народную республику», — сообщили в онкоцентре.



По словам Вадима Захарова, все поехавшие медики — добровольцы.

Решение об отправке онкологов было принято после визита депутата Госдумы от «ЕР» Олега Иванинского. До избрания в парламент он некоторое время был министром здравоохранения региона, а также руководил новосибирским онкодиспансером.