Главного онколога Новосибирской области и его замов отправили в ЛНР

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Главного онколога Новосибирской области и его замов отправили в ЛНР
11 Апр 2022, 15:03

Новосибирская область временно осталась без главного онколога и двух замов главврача онкоцентра. Они вместе с другими медиками поехали добровольцами в Луганскую народную республику, признанную Кремлем.

«Команда врачей Новосибирского онкодиспансера в составе главного онколога региона Вадима Захарова, замглавного врача по лечебной части Александра Соболева, замглавного врача по оргметодработе Владимира Лейбовича, заведующей диспансерным отделением №1, онколога-уролога Марии Тургановой, анестезиолога-реаниматолога Ольги Саковой, медицинской сестры Ирины Севостьяновой в качестве волонтеров-медиков отправились в Луганскую народную республику», — сообщили в онкоцентре.

По словам Вадима Захарова, все поехавшие медики — добровольцы.

Решение об отправке онкологов было принято после визита депутата Госдумы от «ЕР» Олега Иванинского. До избрания в парламент он некоторое время был министром здравоохранения региона, а также руководил новосибирским онкодиспансером.


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