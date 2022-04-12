Картошка подскочила в цене в пять раз, морковь — на 20%: итоги мониторинга Тайги.инфо

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Тайга.инфо и Тайга. Ресёч запустили спецпроект по мониторингу цен на продукты в торговых сетях Новосибирска. Рассказываем, как изменились цены на овощи за неделю: где-то стоимость картофеля подскочила в пять раз, моркови и лука — почти на 20%.

В первом выпуске мы рассказывали о стоимости наиболее популярных овощей в 20 магазинах в различных районах города. Спустя неделю мы оцениваем динамику в тех же точках.

Цены фиксируют в магазинах Spar, «Ашан», «Быстроном», «Магнит», «Мария-Ра», «Мини Лента», «Пятерочка», «Супер Лента», «Ярче» и «Хороший выбор». Принцип выбора товара — самая низкая стоимость.

В инфографике красным обозначена самая высокая цена, зеленым — самая низкая, желтым — средняя в категории.

На капусту в основном отмечено снижение цены с максимальным показателем — минус 23,92%. В одном из магазинов ценник повысился на 2,61%.

Цена на картофель в магазине одной из сетей подскочила в пять раз, став рекордной для этой категории товаров среди всех наблюдаемых точек. Это уже свежий урожай, стоимость килограмма — 105,2 рублей. Средняя цена выросла на 42,26% в сравнении с этим показателем недельной давности.

Средняя стоимость килограмма лука уменьшилась на 17,24%. Максимальное снижение достигло почти 50%.

Морковь при стабильной средней цене в одном из наблюдаемых магазинов увеличилась в стоимости почти на 20%, а в другом — упала почти на такой же процент.

Яблоки — еще одна из «рекордных» позиций мониторинга. Стоимость килограмма продукта в одной из сетей увеличилась почти на треть, правда средняя стоимость продукта осталась, можно сказать, без изменений. Самая высокая цена снизилась даже на 9,45%.

Наибольший рост стоимости всего набора наблюдаемых продуктов составил 34,2%.

Отметим, что указанный в инфографике показатель у сети «Ярче» (81,32%) сформирован при отсутствии в магазинах тех или иных позиций, и в дни мониторинга это были разные товары, поэтому он не совсем релевантен.