Как издеваются в красноярском СИЗО над заявившем о пытках заключенным

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Заключенного Т-2 «Владимирский централ» Сергея Асатряна, который заявил о пытках, вывезли в Сибирь. Адвокаты смогли найти его только через несколько дней в СИЗО-1 Красноярска. Там над ним, по их словам, продолжают издеваться, но уже другими методами.

Заключенного Сергей Асатряна вывезли из «Владимирского централа» сначала в СИЗО-3 Новосибирской области, а затем — в Красноярский край. Только через несколько дней его смогли отыскать в красноярском СИЗО-1, сообщила Тайге.инфо адвокат Юлия Чванова.

Ранее Асатрян заявил о пытках током во «Владимирском централе». Кроме того, он содержался в одиночной камере, в которой круглосуточно из трех колонок одновременно играла музыка, а за четыре месяца его ни разу не выводили на прогулку.

Теперь в красноярском СИЗО-1 он находится на режиме транзитно-пересылочного пункта.

Летом 2021 года Сергей Асатрян был осужден на 10 лет по ст. 210.1 УК (занятие высшего положения в преступной иерархии). Первые пять лет он должен был провести в тюрьме, остальной срок — в колонии. Суд решил, что Асатрян был объявлен «вором в законе» в Москве в 2008 году, а, отбывая срок по другому делу в Саратовской области, «инициировал акты массового нарушения режима». В основу приговора также положили его татуировки. Асатряна увезли во «Владимирский централ». Но там он провел всего четыре месяца.

«Согласно правил внутреннего распорядка в СИЗО он должен содержаться на тех же условиях, что и в тюрьме — например, при входе сотрудников он должен встать и представиться. Вместо этого сотрудники СИЗО-1 требуют с Асатряна как в исправительном учреждении, то есть в лагере, выполнить так называемый доклад — представится, сказать, что он дежурный по такой-то камере, выполнять работы по мытью туалетов и всего прочего, — рассказала Тайге.инфо Юлия Чванова. — Но по правилам это не предусмотрено».

Асатрян содержится в камере один, но ему в камеру положили четыре спальных места. По версии сотрудников, он сам должен был их заправлять.

«На их матрасах он не спит, потому что боится, что какая-то провокация может произойти, поскольку несколько раз проводились ночные обыски. Он сидит на стуле и спит, сидя за столом, не ложится вообще на их кровать, — пояснила Чванова. — А когда он уходит на встречу к адвокату, они забегают к нему в камеру и полностью ее переворачивают, проводят обыск. Понятно, что это просто ради того, чтобы перевернуть кровати. После того, как он приходит, ему говорят заправлять кровати. Он говорит, что не спит на них, а кровати они перевернули сами, поэтому и сами должны убирать за собой».

Постоянные «обыски» могут быть попыткой запугать и сломить волю заключенного, считает Чванова: «Они его постоянно провоцируют».

«Именно в Красноярский край отправляют самых непокорных заключенных страны (они их называют отрицательно направленными элементами), чтобы сломать. Чтобы превратить гордых и принципиальных в униженных и оскорбленных, — отметила адвокат. — До каких пор это будет продолжаться, точно не известно. Ясно одно — рано или поздно гнойник должен прорваться. Это закономерность».

Юлия Чванова подала жалобы в прокуратуру и ГУФСИН по Красноярскому краю. Кроме того, планируется направить административный иск о признании действий администрации СИЗО-1 незаконными.

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