Следователь переквалифицировал дело о мошенничестве со зданием Traveler`s Coffee на легкую статью

© yandex.ru/maps. Красный проспект,218/1

Уголовное дело о мошенничестве со зданием новосибирского Traveler`s Coffee переквалифицировано на существенно более мягкую статью. Адвокаты пострадавшей стороны возмущены решением и обратились в Генпрокуратуру.

Уголовное дело по факту хищения нежилого помещения ООО «Трэвелерс кофе» на Красном проспекте,218/1 было возбуждено в августе 2020 года по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере). В постановлении говорилось, что здание компании было оформлено в собственность неустановленных лиц по «несоответствующим действительности документам» «неподозревающими об истинных преступных намерениях» сотрудниками Росреестра. Ущерб МВД оценило в 14 млн рублей.

Тайга.инфо неоднократно обращала внимание на конфликт вокруг сети Traveler`s Coffee, в том числе на продажу здания компании. В 2019 году объект за короткий промежуток времени несколько раз поменял владельцев. На тот момент ООО «Трэвелерс Кофе» находилось в процедуре банкротства, и договор продажи здания мог быть оформлен по поддельным документам «задним числом» через подставных лиц. Заявление о мошенничестве подавал бывший и. о. гендиректора сети кофеен Евгений Михиенко, дело долгое время не возбуждали. Только после одиночных пикетов бизнесмена у прокуратуры Новосибирской области удалось завести производство.

В деле долгое время не было подозреваемых, постоянно менялись следователи. Но летом 2021-го материалы передали в производство в ГСУ МВД России по Новосибирской области старшему следователю следственной части майору Скитер.

Следствию удалось выяснить, что первым номинальным владельцем здания стал Арсен Смбатян. Он, в свою очередь, показал на допросе, что здание не покупал, а выступал в качестве подставного лица, рассказал источник, знакомый с материалами дела. В переоформлении здания на Арсена Смбатяна мог участвовать юрист по фамилии Титоренко, которого стороны дела также называют представителем конкурсного управляющего Свиридова, банкротившего компанию «Трэвелерс кофе». Он же мог осуществлять юридическое сопровождение предпринимателя по фамилии Арестов, который сейчас владеет спорным зданием.

Более того, Титоренко на своем допросе указал, что он выступал как юрист, который выполнял указания бывшего директора ООО «Трэвэлерс кофе» Андрея Чернецова, рассказал Тайге.инфо Евгений Михиенко.

Несмотря на «признательные показания подозреваемых», а также судебную экспертизу документов, которая установила, что они поддельные, следователь Скитер тоже приостановил дело, отметил Михиенко. Только после обращения потерпевших с жалобой на бездействие следователя в суд, дело возобновили.

Но в марте 2022 года следователь переквалифицировал дело с тяжкой статьи ч. 4 ст.159 (мошенничество в особо крупном размере), предусматривающей до 10 лет колонии, на на статью небольшой тяжести «незаконные действия при банкротстве» (ст. 195 УК). По ней виновные могут быть освобождены от ответственности за истечением срока давности.

Как рассказали представители потерпевшей стороны, при ознакомлении с материалами дела стало известно, что еще в октябре 2021 года уголовное преследование Смбатяна и Титоренко было прекращено. Единственным обвиняемым по делу остался Чернецов. Как вспоминают потерпевшие, следователь Скитер сказал, что действует по указанию и с согласия сотрудников прокуратуры Новосибирской области, а назвать конкретные фамилии он отказался.

Адвокаты потерпевшей стороны подали жалобу в Генеральную прокуратуру РФ и прокуратуру Новосибирской области с просьбой признать действия следователя незаконным. Также они обратились в суд и органы собственной безопасности.

По словам Евгения Михиенко, которые также является одним из кредиторов обонакроченного ООО «Трэвэлерс кофе», незаконные действия при банкротстве могли иметь место, если бы, например, последний директор «Трэвэлерс кофе» Фёдор Цибульский продал бы здание по заниженной цене и тем самым скрыл его от кредиторов. Но в данном случае здание было продано по подложным документам через цепочку подставных лиц, напомнил он: «Следствие нашло эти поддельные документы, установило факт отсутствия платежей за здание, что прямо говорит о хищении имущества».

Тайга.инфо будет следить за дальнейшим развитием ситуации и так же направит запросы в надзорные органы по этому делу.