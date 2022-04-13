Владелец горно-алтайской газеты «Листок» задержан

© Соцсети. Сергей Михайлов
Владелец горно-алтайской газеты «Листок» задержан
13 Апр 2022, 13:10

Силовики пришли к сотрудникам горно-алтайской газеты «Листок». Ее владелец Сергей Михайлов задержан в Москве.

В редакции и квартирах сотрудников алтайской газеты «Листок» прошли обыски, сообщил Тайге.инфо источник, знакомый с ситуацией. У них изъяли телефоны и другую технику.

Владелец газеты Сергей Михайлов может быть задержан в Москве, уточнил он. Речь идет об уголовном деле по ст. 207.3 УК (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ).

Сейчас Михайлов, по словам собеседника редакции, находится в 2-м отделении полиции МУ МВД России «Люберецкое» в Московской области.

Тайга.инфо пока не располагает иным подтверждение этих сведений.

Ранее издателя горно-алтайского еженедельника «Листок» вызвали в прокуратуру для составления постановления по ст. 20.3.4 КоАП (призывы к введению или продлению политических или экономических санкций в отношении РФ). Поводом стал материал, опубликованный в газете 30 марта.

Газета «Листок» принадлежит Сергею Михайлову, главный редактор — Виктор Рау, а ее издатель — ООО «ИД Листок». Михайлов - бывший депутат парламента Республики Алтай


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