Чистая прибыль «Марии-Ра» выросла почти на 30%
© yandex.ru/maps
Один из крупнейших сибирских продуктовых ритейлеров «Мария-Ра» резко увеличил прибыль. Ранее арендаторы Центрального рынка Новосибирска, который связан с владельцами торговой сети, пожаловались на рост ставок.
ООО «Розница К-1», управляющая сетью «Мария-Ра», показала чистую прибыль в 2,7 млрд рублей по итогам 2021 года. На этом обратил внимание «Интерфакс».
В 2020-м чистая прибыль компании, по данным «Контур.Фокус», составила 2,1 млрд.
Выручка «Марии-Ра» за год выросла со 107,9 до 113,1 млрд рублей.
ООО «Розница К-1» принадлежит ООО «Розница» Аллы, Александра, Галины и Евгения Ракшиных. Семья алтайских бизнесменов Ракшиных также контролирует Центральный рынок Новосибирска, торговцы на котором недавно заявили, что их уведомили о повышении арендных ставок на 10%.
Новости из рубрики:
Выбор редакции
Последние материалы
Власти назвали стройку платного моста причиной пыли в Новосибирске Сметана подорожала в полтора раза, сливочное масло — на треть: как изменились цены в магазинах Новосибирска за неделю Полугодовалый новосибирец скончался от коронавируса Мэрия Омска обвинила Whoosh в незаконной работе и пригрозила конфискацией Чистая прибыль «Марии-Ра» выросла почти на 30%
Мы в Telegram
Мы в YouTube
Мы в TwitterTweets by @taygainfo
Мы "ВКонтакте"