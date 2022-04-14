Чистая прибыль «Марии-Ра» выросла почти на 30%

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Чистая прибыль «Марии-Ра» выросла почти на 30%
14 Апр 2022, 11:13

Один из крупнейших сибирских продуктовых ритейлеров «Мария-Ра» резко увеличил прибыль. Ранее арендаторы Центрального рынка Новосибирска, который связан с владельцами торговой сети, пожаловались на рост ставок.

ООО «Розница К-1», управляющая сетью «Мария-Ра», показала чистую прибыль в 2,7 млрд рублей по итогам 2021 года. На этом обратил внимание «Интерфакс».

В 2020-м чистая прибыль компании, по данным «Контур.Фокус», составила 2,1 млрд.

Выручка «Марии-Ра» за год выросла со 107,9 до 113,1 млрд рублей.

ООО «Розница К-1» принадлежит ООО «Розница» Аллы, Александра, Галины и Евгения Ракшиных. Семья алтайских бизнесменов Ракшиных также контролирует Центральный рынок Новосибирска, торговцы на котором недавно заявили, что их уведомили о повышении арендных ставок на 10%.


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