Новосибирское правительство примет решение по разрыву концессии с «ВИС» до мая

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Новосибирское правительство до конца апреля определится с расторжением концессионного соглашения о строительстве мусоросортировочных заводов с дочерней структурой группы «ВИС».

Принятие решения по вопросу расторжения концессионного соглашения с группой «ВИС» о строительстве мусороперерабатывающих заводов в Новосибирской области ожидается до конца апреля, сообщил замглавы администрации губернатора Сергей Нешумов агентству ТАСС.

Еще в феврале 2022 года губернатор Андрей Травников говорил, что власти не видят иного выхода, кроме расторжения концессии.

В 2016 году региональное правительство во главе с Владимиром Городецким (ныне — сенатор) заключило концессионное соглашение с ООО «Экология-Новосибирск» на строительство мусоросортировочных комплексов и полигонов в Раздольном и Верх-Туле. Проект стоимостью 6,5 млрд рублей был рассчитан на 40 лет, недополученные доходы инвестора должен компенсировать региональный бюджет — до 2 млрд рублей в год.

ООО «Экология-Новосибирск» на 75% принадлежит группе «ВИС». Тайга.инфо выяснила, что основатели корпорации связаны с топ-менеджерами Газпромбанка, бывшими соратниками президента Р Ф Владимира Путина, банкирами, которыми интересовалась ФСБ, высокопоставленным силовиком, обвинявшимся в коррупции, и руководством «Единой России».

К 2022 году строительство мусоросортировочных заводов так и не начали. За 6 лет мусорной концессии стороны успели несколько раз изменить предполагаемое место правобережного полигона, а сейчас обсуждается его строительство около села Плотниково, где есть краснокнижные животные и растения. Там же протекает три реки, впадающих в Иню.

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