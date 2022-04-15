НГС: Деньги на памятную доску погибшему в Украине новосибирцу предложили собрать с родителей школьников

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В новосибирской школе установят памятную доску погибшему в Украине во время «спецоперации» выпускнику. Деньги на нее решили собирать в родительских чатах.

В школе № 24 Новосибирска собираются установить мемориальную доску для погибшего во время военных действий на Украине своего выпускника — 21-летнего Камиля Хабибназарова, сообщает НГС со ссылкой на директора учреждения Александра Митрофанова.

Сообщение о сборе денег для установки доски пересылали по школьным чатам в WhatsApp в начале апреля. В нем говорилось, что мемориальная доска в честь погибшего выпускника школы будет установлена на здании школы. Всем желающим предлагали сдать деньги на изготовление и установку доски, и это оценивалось в 32 тыс. рублей, уточняет издание.

«Эту сумму нам необходимо собрать. Кто сколько может. Деньги приносите классным руководителям или Ольге Сергеевне», — говорится сообщении.

По словам Митрофанова, нужную сумму уже собрали, и доска появится, вероятнее всего, в сентябре — возле школьного музея оборудуют «мемориальный блок».

«Мы планируем разместить информацию и фотографии про всех наших выпускников, погибших и в Афгане, и в Чечне, и в том числе во время Великой [Отечественной] войны. И здесь же сделаем мемориальную доску для Камиля. <…> Это, по сути, будет продолжением музея, в фойе», — отметил он.

Директор школы также добавил, что доску размером 40 на 60 см хотят изготовить из коричневого мрамора.

Камиля Хабибназарова хоронили в закрытом гробу. Чтобы опознать его тело, потребовался тест ДНК, писала Тайга.инфо.

