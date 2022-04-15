Люди с флагами «ЕР» и вузов пришли на концерт «Za Россию» в Новосибирске

© t.me/nsk2020ru

Концерт под названием «Za Россию» прошел в Новосибирске. Региональное правительство просило вузы обеспечить явку на мероприятие.

Митинг-концерт прошел на площади Пименова и стал частью «патриотического марафона». Площадь перед ГПНТБ была оцеплена, вход на мероприятие был свободный, но у всех входящих досматривали портфели и просили развернуть плакаты на предмет «несоотвествующих» лозунгов, сообщил корреспондент Тайги.инфо.

При этом в регионе официально действует запрет на проведение массовых мероприятий под предлогом ковида. Например, власти уже объявили о запрете торжеств 1 мая, которое традиционно отмечает КПРФ.

На концерт пришли сотни людей. Среди них было множество студентов, на площади были замечены флаги РАНХИГса и НГПУ. Опрошенные учащиеся утверждали, что пришли на концерт по своей воле, но узнали о мероприятии от преподавателей.



Ранее областное министерство образования разослало в вузы Новосибирска письмо о «марафоне „Zа Россию“». В нем говорилось, что 14 апреля на площади Пименова у ГПНТБ пройдет «развлекательный концерт» групп «СерьГа» и «Смысловые галлюцинации». В документе никак не пояснялось, что значит латинская буква Z в названии. К документу были приложены «квоты на вузы по участию». Так, от НГТУ, Новосибирского государственного аграрного университета, Новосибирского госуниверситета экономики управления и Сибирского института управления (структура РАНХиГС) ожидают по 80 человек, а от Новосибирского госуниверситета меньше всего — 30. Всего от 18 вузов власти хотели увидеть 1,2 тыс. человек.

Охраняли мероприятие полиция и молодежная дружина Новосибирска. Корреспондент Тайги.инфо заметил одного задержанного, но причины уточнить не удалось.

На концерт, судя по многочисленным флагам партий «Единая Россия» и «Справедливая Россия — За правду», пришли сторонники действующей власти. Хедлайнеры мероприятия «Смысловые галлюцинации» и «СерьГа» публично поддержали «спецоперацию» в Украине.

Кроме того, на акции раздавали агитки против абортов.

Фото Кирилла Букетова и t.me/nsk2020ru