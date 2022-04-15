Еще один новосибирец погиб во время «спецоперации» в Украине
15 Апр 2022, 12:37
Ранее глава региона Андрей Травников сообщал о гибели пятерых жителей области в Украине. Позже о смертях солдат стали сообщать только районные администрации. Общее официальное число жертв из Новосибирской области, судя по заявлениям чиновников, могло достигнуть уже 20−21.
Еще один житель Новосибирской области погиб в Украине во время «спецоперации», объявленной президентом РФ. Общее официальное число погибших в регионе достигло 20.
«Во время выполнения специальной операции на территории Украины погиб житель Кировского района города Новосибирска, военнослужащий Сухих Никита Максимович, 2000 года рождения», — говорится в сообщении администрации Кировского района во «ВКонтакте».
На сайте администрации нет этого сообщения.
Ранее глава региона Андрей Травников сообщал о гибели пятерых жителей области в Украине. Позже о смертях солдат стали сообщать только районные администрации. Общее официальное число жертв из Новосибирской области, судя по заявлениям чиновников, могло достигнуть уже 20−21.
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Тайга.ТВ
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