Еще один новосибирец погиб во время «спецоперации» в Украине

Еще один житель Новосибирской области погиб в Украине во время «спецоперации», объявленной президентом РФ. Общее официальное число погибших в регионе достигло 20.

«Во время выполнения специальной операции на территории Украины погиб житель Кировского района города Новосибирска, военнослужащий Сухих Никита Максимович, 2000 года рождения», — говорится в сообщении администрации Кировского района во «ВКонтакте».

На сайте администрации нет этого сообщения.

Ранее глава региона Андрей Травников сообщал о гибели пятерых жителей области в Украине. Позже о смертях солдат стали сообщать только районные администрации. Общее официальное число жертв из Новосибирской области, судя по заявлениям чиновников, могло достигнуть уже 20−21.

