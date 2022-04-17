Вице-спикер заксобрания хочет запретить новосибирцам самокаты

© vk.com/panferov_andrej2019. Андрей Панфёров (слева)
Вице-спикер заксобрания хочет запретить новосибирцам самокаты
17 Апр 2022, 07:46

В Новосибирске нужно запретить электросамокаты в пешеходных зонах, заявил первый вице-спикер заксобрания Андрей Панфёров («Единая Россия»). Он решил связать бизнес по прокату с плачевным состоянием дорог.

«В очередной раз открыто обращаюсь к мэру города и депутатам горсовета. [Мэр] Анатолий Евгеньевич [Локоть], наведите порядок на дорогах и запретите электросамокаты в Новосибирске! Ведь стоит выйти на любую центральную улицу, и вы увидите, как наши пешеходы на свой страх и риск вынуждены лавировать по тротуарам Новосибирска, чтобы не попасть под колеса оголтело несущихся самокатчиков. <…> Не подписывайте соглашения с шеринговыми компаниями, запретите прокат электросамокатов в областном центре», — написал во «ВКонтакте» Андрей Панфёров.

«Безумно несущиеся по этим ухабам и ямам самокатчики, порой, с банкой пива или с пассажирами, реально могут убить, или, как минимум, покалечить себя и других пешеходов. Нередки случаи езды таких лихачей в состоянии алкогольного опьянения и с пассажирами», — считает единоросс.

Панфёров призвал мэр «остановиться». «Учитывая всю остроту проблемы и отсутствие на данный момент законных регламентов средств индивидуального передвижения, настоятельно призываю Вас, не сводить мой вопрос к „политической борьбе“, а позаботиться о горожанах, проявив принципиальную позицию и самому принять решение о полном запрете проката электросамокатов в городе Новосибирске», — написал он.

Вице-спикер предложил «обсудить вопрос запрета движения электросамокатов» на ближайшей сессии заксобрания. Каким образом можно запретить заниматься этим бизнесом, он не уточнил.

Ранее Мэрия Омска обвинила кикшеринг Whoosh (проект менеджеров новосибирской авиакомпании S7) в незаконной работе и пригрозила конфискацией. В Новосибирске работают прокаты Whoosh и Urent.


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Вице-спикер заксобрания хочет запретить новосибирцам самокаты
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