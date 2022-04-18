Новосибирские единороссы из Госдумы и Совфеда стали жить лучше

© er.ru. Александр Жуков, Виктор Игнатов и Александр Карелин

Новосибирские сенаторы и депутаты Госдумы увеличили доходы в 2021 году. У Александра Карелина появились новый дом и внедорожник, а первый вице-спикер нижней палаты парламента Александр Жуков резко разбогател.

Отчеты о доходах депутатов и сенаторов опубликованы на сайтах Госдумы и Совфеда. Тайга.инфо приводит официальные данные о благосостоянии новосибирских парламентариев.

Сенаторы

Новосибирский сенатор Владимир Городецкий («ЕР»), представляющий губернатора Андрея Травникова, увеличил доходы. В 2021 году он получил 7,21 млн рублей против 7,13 млн в 2020-м. Его супруга заработала около 231 тыс. рублей.



У Городецкого и его жены по-прежнему остаются два дома площадью 510 и 49 кв. метров., а также земельные участки размером около 0,14 га и гараж на 47 квадратов. У них в пользовании есть квартира площадью 100 кв. метров, а жене принадлежит автомобиль Lexus RX-300.

Александр Карелин («ЕР»), который в 2020 году перебрался из Госдумы в Совфед, немного уменьшил доходы: с 8,48 до 8,09 млн рублей. Ему принадлежит около 6,5 га земли. Некоторые участки оказались на особо охраняемых территориях.

У Карелина шесть домов, самый большой размером более 1 тыс. кв. метров, а также база отдыха. За год сенатор прикупил дом площадью 80 кв. метров. У его жены еще есть квартира на 178 кв. метров.

Кроме того, Александр Карелин за год расширил свой и без того не маленький автопарк. К Mercedes-Benz S350 4 Matic, Mini Cooper S, Toyota Sequoia и двум «Волгам», мотоциклу Harley-Davidson, двум мотовездеходам и трициклу IVANYCH добавилась Toyota Land Cruiser. Сейчас такой внедорожник стоит от 5,5 млн рублей.

Жена сенатора задекларировала 107,8 тыс. рублей годового дохода и два автомобиля — Mini Cooper S и Mercedes-Benz G500.

Депутаты Госдумы

1. Больше всех из новосибирских депутатов, если верить официальным данным, заработал экс-депутат омского заксобрания Игорь Антропенко, который прошел в Госдуму по списку единороссов от Новосибирской и Омской областей. Он был лишь четвертым при двух проходных местах, но первый номер списка — новосибирский губернатор Андрей Травников — отказался, а бывшая третьей мэр Омска Оксана Фадина избралась по одномандатному округу.

Антропенко отчитался о 112,3 млн рублей. В 2020 году он заработал лишь 38,3 млн. Он был директором по стратегическому развитию ООО «Основа Холдинг», которое подконтрольно его отцу Александру Антропенко. Дочерние структуры компании занимаются недвижимостью, гостиницами, стройматериалами, транспортом и поставляют тепло и горячую воду жителям Кировского округа Омска, включая бюджетные учреждения.

Утверждается, что у Игоря Антропенко вообще нет недвижимости и машин, а пользуется он только квартирой площадью 50 квадратов. Зато на супругу записаны особняк размером около 800 кв. метров и две квартиры на 104 и 120 кв. метров, а также спортивный автомобиль Audi R8 quattro и Mercedes-Benz GLE 400. Только эти две машины можно оценить сейчас порядка 40 млн рублей.

2. Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков («ЕР»), который шел вторым в региональной группе, также резко увеличил доходы — с 5,68 млн рублей до 40,4 млн. Его жена нарастила заработок с 6,98 до 13,12 млн рублей.

Источники столь серьезного увеличения благосостояния Жукова не указаны. Но у него из декларации исчез участок «сельскохозяйственного назначения» площадью 0,8 га.

Депутату и его супруге на правах долевой собственности принадлежат квартира (267 кв. метров) и жилой дом (626 кв. метров). У них есть автомобиль Ambassador Grand.

3. На третьем месте оказался новичок Госдумы, экс-депутат новосибирского заксобрания Александр Аксёненко («СРПЗП»). Он отчитался о 8,5 млн рублей. В 2020-м он отчитался лишь о 4,2 млн рублей.

У Аксёненко есть особняк размером 433 кв. метра, Toyota Land Cruiser 100, участок площадью 0,12 га и доля в некоммерческой недвижимости. На его двоих несовершеннолетних детей также записана квартира размером 174 кв. метра.

Еще одной квартирой площадью 119 кв. метров Аксёненко пользуется безвозмездно. Жене принадлежит Porsche Cayenne.

4. Дмитрий Савельев («ЕР») увеличил доходы с 5,62 до 5,75 млн рублей. У него до сих пор числится одна квартира площадью 99 кв. метров, место на парковке и четыре нежилых помещения по 2 кв. метра каждое.

В пользовании депутата находятся еще две квартиры общей площадью более 150 кв. метров.

С Савельевым связывают группу компаний «Расцветай», занимающуюся застройкой Новосибирска. Недавно с проектом этой структуры в Первомайской районе Новосибирска разгорелся скандал из-за перезонирования участка из зоны военных и режимных объектов под жилье.

5. Виктор Игнатов («ЕР») увеличил доходы с 5 до 5,75 млн рублей. У него, по официальным данным, по-прежнему нет ни недвижимости, ни автомобилей.

Депутат пользуется двумя квартирами площадью около 100 и 84 кв. метров. Его трое несовершеннолетних детей, по официальным данным, живут в чьей-то квартире площадью 171 кв. метр.

Игнатов представляет в Госдуме Барабинский округ Новосибирской области. Его брат Роман возглавляет ООО «Учет», которая управляет крупным новосибирским торгово-развлекательным комплексом «Сан Сити».

6. Олег Иванинский увеличил доходы с 3,1 до 3,6 млн рублей. У него официально нет никакого жилья, а на супругу записан лишь гараж. Зато семья пользуется двумя квартирами площадью 125 и 84 кв. метра.

У жены есть Toyota Highlander.

Иванинский представляет в Госдуме Новосибирский округ. До избрания он возглавлял онкодиспансер, а еще раньше был министром здравоохранения региона.

7. Наконец, на последнем месте оказался Ренат Сулейманов (КПРФ). Он отчитался о 2,51 млн рублей и даже немного уменьшил официальный доход.

У Сулейманова есть две квартиры общей площадью около 157 кв. метров и шесть соток земли. Он также пользуется квартирой на 57 квадратов на срок полномочий депутата. В автопарке есть только Toyota Land Cruiser Prado 120.

Тайга.инфо