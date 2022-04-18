Мусоросортировочный комплекс остановят в Новосибирске из-за кризиса

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В Новосибирске решили приостановить работу мусоросортировочного комплекса группы компаний «Арктика Сити». Это связано с затянувшимся кризисом в отрасли.

С 20 апреля приостанавливается работа мусоросортировочного комплекса «Арктика Сити» с мощностью более 120 тыс. куб. метров в год. Об этом сообщили в группе компаний.



«Причиной этого стал затянувшийся кризис в мусоровывозящей отрасли, вследствие чего компания ООО „ЭкоТранс-Н“ приостановила сбор и транспортировку на завод „Арктика Сити“ раздельно собираемых отходов в Новосибирске и Коченевском районе Новосибирской области», — говорится в телеграм-канале «Арктики».

«С ноября 2020 года вывозом твердых коммунальных отходов (в том числе и раздельно собранных отходов) со значительной части Новосибирска по договору с региональным оператором занималась компания ООО „ЭкоТранс-Н“. Не имея своего автопарка, большую часть транспорта ООО „ЭкоТранс-Н“ арендует, — рассказали в „Арктике“. — В конце прошлой недели арендодатели получили уведомление о том, что „ЭкоТранс-Н“ не будет выполнять свои обязательства, т.к. необходимо оплатить прибыль ГК ВИС, учредителю „Экология-Новосибирск“. Данное уведомление не получило понимания со стороны арендодателей. В связи с этим утром в субботу более 80 машин остановили сбор отходов в Новосибирске и Новосибирском районе».

«Арктика Сити» спрогнозировала дальнейшее ухудшение ситуации с вывозом отходов. «Весьма вероятно, что уже в ближайшее время станут заметны проблемы с вывозом крупногабаритных отходов, затем с вывозом ТКО в частном секторе, следом — с вывозом 8-кубовых контейнеров, далее — с контейнерами других типов», — добавили в группе компаний.

В 2016 году региональное правительство во главе с Владимиром Городецким (ныне — сенатор) заключило концессионное соглашение с ООО «Экология-Новосибирск» на строительство мусоросортировочных комплексов и полигонов в Раздольном и Верх-Туле. Проект стоимостью 6,5 млрд рублей был рассчитан на 40 лет, недополученные доходы инвестора должен компенсировать региональный бюджет — до 2 млрд рублей в год. Компания также заполучила статус регионального оператора обращения с отходами, что позволяет собирать платежи с населения.

ООО «Экология-Новосибирск» на 75% принадлежит группе «ВИС». Тайга. инфо выяснила, что основатели корпорации связаны с топ-менеджерами Газпромбанка, бывшими соратниками президента Р Ф Владимира Путина, банкирами, которыми интересовалась ФСБ, высокопоставленным силовиком, обвинявшимся в коррупции, и руководством «Единой России».

К 2022 году строительство мусоросортировочных заводов так и не начали. За 6 лет мусорной концессии стороны успели несколько раз изменить предполагаемое место правобережного полигона, а сейчас обсуждается его строительство около села Плотниково, где есть краснокнижные животные и растения. Там же протекает три реки, впадающих в Иню.

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