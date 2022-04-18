Олег Дерипаска призвал резко сократить силовиков

© Соцсети. Олег Дерипаска

Сотрудники силовых структур в России должны попасть под масштабные сокращения, заявил бизнесмен Олег Дерипаска. Он также призвал провести амнистию для осужденных по «экономическим» статьям.

Дерипаскаа продолжает выступать с политическими и экономическими манифестами. Он призвал сократить финансирования любых госструктур, включая Центробанк и госкорпорации, а также провести масштабное сокращение силовых структур.

«[Сокращение силовиков] с одновременным выводом предпринимателей из-под агрессивного пресса правоохранительных органов, которые лишают их бизнеса, а их сотрудников — нормальной работы, с целенаправленным задействованием 159, 160 статей уголовного кодекса [мошенничество и растрата], да и в целом полная амнистия всех, кто был осужден по этим статьям до настоящего времени. Это непростые шаги, но на них нужно решиться власти, и решиться сейчас придется достаточно быстро», — написал Дерипаска в своем телеграм-канале.

По данным на 2020 год, с 2014-го численность силовиков в России выросло на 10% примрно до 2,6 млн человек. К ним относят представителей Министерства обороны РФ, МВД, ФСИН, Росгвардии, ФСБ, Федеральной службы охраны, Службы внешней разведки, МЧС, Генпрокуратуры, Следственного комитета, службы судебных приставов и таможни.

Бизнесмен считает, что нужно докапитализировать региональные банки и «влить деньги» в частные малые и средние предприятия, производящие компоненты для сельхозпереработки и транспортного машиностроения.

«Либо концентрируем все ресурсы на этих направлениях, извлекая страну из бессмысленного продолжающегося больше 14 лет финансирования госкапитализма, который не показал ни экономический рост, ни рост доходов населения, либо сокращение, как обычно бывает под давлением кризиса, водителей муниципального транспорта, медработников, зоотехников, механизаторов, металлургов, людей, стоящих на конвейерных линиях на сборочных заводах, либо реально сокращение в разы госаппарата, правоохранительных и силовых органов, и высвобождающиеся ресурсы направить в эти отрасли в целях ускоренного перехода к новой нормальности, — добавил Дерипаска. — Либо сохранять занятость для обычных, нормальных граждан всегда исправно плативших налоги, либо продолжать баловать госбуржуазию».

С российским миллиардером Олегом Дерипаской связаны крупнейшие активы «Русала» в Сибири. Ранее он призывал к «миру».