Сотрудники красноярского СИЗО написали 17 рапортов о «нарушениях» на заявившего о пытках заключенного

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Сотрудники красноярского СИЗО-1 продолжают оказывать давление на заключенного Сергея Асатряна, которого увезли в Сибири после того, как он рассказал о пытках во «Владимирском централе». На него массово составляют рапорты.

Должностные лица СИЗО-1 написали 17 рапортов о якобы совершенных Асатряном дисциплинарных нарушениях, сообщила Тайге.инфо адвокат Юлия Чванова. По правилам внутреннего распорядка в СИЗО Асатрян должен содержаться на тех же условиях, что и в тюрьме, откуда его перевезли — например, при входе сотрудников он должен лишь встать и представиться. Но вместо этого от него требуют поведения как в колонии — зачитывать доклад.

«Причиной [рапортов] послужило то, что Асатрян отказался выполнять незаконные требования администрации, которые постоянно требуют от него „какого-то доклада“, — рассказала Чванова. — Как рассказал Сергей, администрация требует чтобы он перед открыванием внешней двери камеры после подачи команды „Камера №_на исходную“, отвечал „есть, гражданин начальник“ и вставал лицом к стене в пределах видимости через смотровое отверстие, поднял руки вверх ладонями наружу с растопыренными пальцами. Затем, после открытия внешней двери и подачи команды „дежурный“, он должен повернуться к младшему инспектору, доложить о состоянии в камере (с указанием количества осужденных, недостатков и санитарного состояния). По окончании доклада и по команде „дежурный, на исходную“, [должен] встать так же лицом к стене. Совершенно очевидно, что, сотрудники либо не знают закона, либо умышленно пытаются оказать на Сергея давление».

Ранее Асатрян заявил о пытках током во «Владимирском централе». Кроме того, он содержался в одиночной камере, в которой круглосуточно из трех колонок одновременно играла музыка, а за четыре месяца его ни разу не выводили на прогулку. Позже его увезли сначала в Новосибирскую область, а затем — в красноярское СИЗО.

Сергей Асатрян находится в красноярском СИЗО-1 на режиме транзитно-пересылочного пункта. Летом 2021 года он был осужден на 10 лет по ст. 210.1 УК (занятие высшего положения в преступной иерархии). Первые пять лет он должен был провести в тюрьме, остальной срок — в колонии. Суд решил, что Асатрян был объявлен «вором в законе» в Москве в 2008 году, а, отбывая срок по другому делу в Саратовской области, «инициировал акты массового нарушения режима». В основу приговора также положили его татуировки. Асатряна увезли во «Владимирский централ». Но там он провел всего четыре месяца.

«Также сотрудники провоцируют осложнение имеющегося у Асатряна диагноза, видимо, потому что очень хотят его смерти, — предположила защитник. — Согласно заключению врача и рекомендациям по лечению, ежедневно в определенное время он должен принимать лекарства. Однако, часов у него нет, поэтому время для приема лекарств необходимо спрашивать у сотрудников, которые на вопрос „который час?“ издевательски отвечают, что половина. На вопрос „половина чего?“ отвечают, что не помнят».

Кроме того, у заключенного забрали тонометр, которым он по заключению врача должен был постоянно пользоваться.

Также защита столкнулась с возможным нарушением адвокатской тайны. «Первая встреча Сергея с адвокатами в Красноярске прошла, как полагается, в отдельном кабинете, но, поскольку там есть прослушка, мы нашли способ, чтоб сотрудники не услышали разговора. Конечно, это не устроило сотрудников ФСИН, теперь Сергей общается с адвокатами через стекло в комнате, где громко работает вытяжка. Чтобы друг друга услышать, им приходится кричать», — рассказала Чванова.

Ранее Юлия Чванова подала жалобы в прокуратуру и ГУФСИН по Красноярскому краю на условия содержания Асатряна. СИЗО-1 возглавляет Иван Какоулин.

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