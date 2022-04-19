Мусорщики начали забастовку в Новосибирске

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В Новосибирске началась забастовка водителей мусоровозов компании, связанной с корпорацией «ВИС». В регионе ранее решили приостановить работу мусоросортировочного комплекса из-за проблем с мусорной реформой и региональным оператором. (Текст обновляется)

Около 300 водителей мусоровозов устроили забастовку улице 2-й Воинский проезд, 42/2. Сотрудники компании «Эко Транс-Н» не выехали на линию из-за нарушения трудовых договоров с рабочими и отсутствия автомобилей для выполнения работы, передает паблик «АСТ-54» во «ВКонтакте».

«По какой-то причине заблокировали наш гараж, там 80 машин. Пригнали нам из 80 четыре или пять машин, сказали: „вывозите, ребята, мы с вами“. Машины мертвые», — цитирует одного из водителей «Сибкрай».

По словам протестующих, компания прекратила выполнять обязательства в полном объеме. «Они [руководство «Эко Транс-Н"] позвали нас в субботу и поставили перед фактом, что у нас нет транспорта. Всех просто взяли, а у нас заключены четкие договоры — мы работаем с шести утра до шести вечера, это все оговорено. Нас привозят, ставят перед фактом: ребята, вы будете работать ночью, кто-то днем, кто-то ночью. Проходит день, увеличивают без основания рабочий день — ставят 14−15 часов в путевке официальной, хотя не имеют права. Оплата — никакая, они говорят: ну дадим вам 10 тыс., может быть, а может и не дадим. Вот и результат», — рассказал он изданию.

«Эко Транс-Н» принадлежит АО «Амс Менеджмент» и ООО «Русэкогрупп», которым владеют группа «ВИС», Юрий Туктаров и Игорь Фраинт. Гендиректор «Русэкогруппа» — топ-менеджер «ВИС» Сергей Ромашов, который также руководит ООО «Национальные транспортные концессии», управляющей концессионером скандального проекта по строительству платного моста через Обь в Новосибирске.

Ранее другая компания, занимающаяся вывозом мусора в Новосибирске, «Арктика Сити» объявила, что останавливает свой мусоросортировочный завод. В качестве причины группа назвала именно ситуацию в «Эко Транс-Н».

«С ноября 2020 года вывозом твердых коммунальных отходов (в том числе и раздельно собранных отходов) со значительной части Новосибирска по договору с региональным оператором занималась компания ООО „ЭкоТранс-Н“. Не имея своего автопарка, большую часть транспорта ООО „ЭкоТранс-Н“ арендует, — рассказали в „Арктике“. — В конце прошлой недели арендодатели получили уведомление о том, что „ЭкоТранс-Н“ не будет выполнять свои обязательства, т.к. необходимо оплатить прибыль ГК ВИС, учредителю „Экология-Новосибирск“. Данное уведомление не получило понимания со стороны арендодателей. В связи с этим утром в субботу более 80 машин остановили сбор отходов в Новосибирске и Новосибирском районе».

UPD (13:12) Как рассказал Тайге. инфо источник, знакомый с ситуацией, «Эко Транс-Н» фактически арендует транспорт у «Арктика Сити», но перевозчик не расплачивался за транспорт. Теперь же фирма «Эко Транс-Н» предложила своим сотрудникам пересесть с арендованных грузовиков «Мерседес» на «КамАЗы».

«Они [мусоровозы «КамАЗ"] ужасны, они не приспособлены для города», — отметил собеседник редакции.

UPD (13:21) Гендиректор «Эко Транс-Н» Роман Калачев пожаловался в государственную инспекцию труда на бастующих. В письме на бланке группы «ВИС» говорится, что «56 человек отказались выполнять свои должностные обязанности без уважительной причины». «Данными действиями нарушена работа организации, являющейся структурой жизнеобеспечения населения региона», — утверждается в письме, с которым ознакомилась Тайга.инфо.

UPD (13:52) В «Экологии-Новосибирск» отрицают проблемы с выплатой заработной платы водителям мусоровозов в ООО «ЭкоТранс-Н», передает областное министерство ЖКХ. При этом «Экология-Новосибирск» сама не владеет это компанией.

«По состоянию на 19 апреля 2022 года в штате ООО „ЭкоТранс-Н“ официально трудоустроено 257 водителей мусоровозов, 289 операторов разгрузочно-погрузочной установки. 29 водителей и 29 операторов не вышли в смену в связи с отказом работать на новых машинах, поступивших на предприятие, — утверждают в министерстве — Вывоз твердых коммунальных отходов с контейнерных площадок находится под контролем».

