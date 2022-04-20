Директора по производству целлюлозного комбината в Бурятии задержали после гибели пяти его сотрудников

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В Бурятии задержали директора по производству целлюлозно-картонного комбината, где от отравления газом погибли пятеро человек. Против него возбудили два уголовных дела.

Директора по производству Селенгинского целлюлозно-картонного комбината задержали после гибели пятерых сотрудников, сообщили в управлении СК по Республике Бурятия 20 апреля.

По версии следствия, 17 апреля 2022 года в приемном резервуаре комплекса очистных сооружений комбината произошел выброс газа, в том числе сероводорода. Вечером для замера уровня стоков к резервуару, расположенному в кирпичном здании, зашла машинист насосных установок. Женщина потеряла сознание и скончалась, следом за ней в помещение зашли еще три сотрудницы: начальник смены, оператор очистных сооружений и оператор химической очистки, а также двое мужчин — монтажников санитарно-технических систем и оборудования. Все они были без СИЗ.

«Из них лишь одной женщине удалось самостоятельно покинуть помещение и известить дежурные службы о происшествии. Остальные работники погибли внутри здания», — уточнили в ведомстве.

Даже на следующий день показатели содержания сероводорода в воздухе на комплексе очистных превышали предельно допустимые нормы почти в тысячу раз, а контрольные замеры на стационарных постах в близлежащих населенных пунктах показали превышение концентрации сероводорода в воздухе до 10 раз от нормы.

Против директора по производству комбината возбудили два уголовных дела: ч. 3 ст. 143 УК (нарушение требований охраны труда, повлекшее смерть двух и более лиц) и ч. 3 ст. 251 УК (нарушение эксплуатации сооружений, повлекшее загрязнение воздуха и смерть людей).

По информации источника Тайги.инфо в правоохранительных органах, речь идет о Федоре Ланковиче.

Должность гендиректора ОАО «Селенгинский целлюлозно-картонный комбинат» занимает Лилия Деева — депутат Народного Хурала Бурятии. Она избиралась в 2018 году по одномандатному округу.

