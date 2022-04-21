Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 48

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Крупнейшие поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и СМИ блокируют. Надежды на китайскую UnionPay не оправдались, «Россия 1» удалила шоу «Сто к одному» после слов ведущего.

17:21 Marvel прекращает продажу и продление лицензий на свои комиксы для российских издательств.

17:16 Мировой суд в Москве оштрафовал на 60 тыс. рублей сервис «Яндекс.Еда» за утечку данных пользователей в открытый доступ, передает ТАСС.

В качестве причины компания указывала «недобросовестные действия одного из сотрудников». В открытой базе клиентов можно было найти их фамилии, имена, отчества, адреса, телефоны и электронные почты, а также общую сумму заказов.

17:11 Суд в Железногорске оштрафовал на 40 тыс. рублей 32-летнего безработного местного жителя из-за видеозаписи, в которой он «публично выражал негативное отношение к действиям военнослужащих России», сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю.

Мужчине вменили статью о дискредитации вооруженных сил России (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП).

16:48 Россия закрывает консульства Латвии в Петербурге и Пскове, а также генконсульства Эстонии и Литвы в Петербурге, заявил МИД.

«Главы и другие консульские должностные лица указанных эстонской и латвийских консульских миссий объявляются persona nоn grata, а не являющиеся гражданами Российской Федерации консульские служащие и работники административно-технического персонала указанных учреждений — неприемлемыми», — уточнили в министерстве.



16:40 Вагит Алекперов покинул совет директоров «Лукойла» и пост главы компании, передает ТАСС.

16:32 «Яндекс» приостанавливает инвестиции в России, сообщает РБК со ссылкой на годовой отчет материнской компании ИТ-гиганта, Yandex N.V., зарегистрированной в Нидерландах. Приостановка инвестиций связана с «геополитической напряженностью» и последствиями санкций.

«Мы сократили или приостановили многие запланированные инвестиции в наш бизнес как внутри страны, так и за рубежом. Любой продолжительный экономический спад в России в результате санкций, снижения курса рубля или негативных настроений потребителей может оказать существенное негативное влияние на наше финансовое положение и результаты деятельности», — сказано во введении документа.



16:18 Американский производитель бытовой химии и товаров для гигиены Procter&Gamble опроверг возможность полного ухода компании с российского рынка из-за санкций.

16:04 Мировой суд Москвы оштрафовал на 4 млн рублей компанию Google за отказ удалять «фейки» о «спецоперации».

15:51 IKEA и Inditex могут снова открыть магазины в России после настройки логистики, сообщили в Минпромторге.

К брендам Inditex относятся: Massimo Dutti, Zara, Pull & Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius.

15:43 Французская Sodexo уходит из России и передает свою деятельность местному менеджменту.

Sodexo — одна из крупнейших мировых компаний, занимающихся организацией питания и сервисного обслуживания.



15:35 Суд заменил участнице Pussy Riot Алёхиной год ограничения свободы на реальный срок за срезанный электронный браслет, передает «Апология».



По информации «Апологии», Алёхина должна будет отбыть оставшееся наказание сроком в три недели в колонии общего режима.

Отмечается, что Алёхина также «допустила нарушения расписания присутствия электронного браслета» — 22 и 24 января этого года вернулась домой позднее положенного времени, в 22:10 и в 22:24. ФСИН назвала активистку злостно уклоняющейся от отбывания наказания.

Напомним, что 26 октября 2021 года Марию Алёхину приговорили к году ограничения свободы по «санитарному делу» (ч.4 ст. 33 ч.1 ст. 236 УК) за пост в Твиттере с призывом выйти на акцию протеста.



14:50 В Санкт-Петербурге организаторов вынудили отменить выставку «Геноциду — нет!», приуроченную к Дню памяти жертв геноцида армян 22 апреля. Об этом сообщили представители Армянской региональной молодежной ассоциация (АРМА).

«Мы, Армянская Региональная Молодёжная Ассоциация „АРМА“, непрерывно работаем на территории Санкт-Петербурга уже 13 лет абсолютно безвозмездно. Вся наша деятельность направлена на поддержку армян города, на укрепление дружбы народов Армении и России и помощь нашей исторической Родине — Армении, — рассказали организаторы. — С января 2022 года мы начали активную работу над проектом, очень важным для армянской общины Петербурга и жителей города — мультимедийной экспозицией „Геноциду — нет!“ ко Дню памяти жертв Геноцида армян».

«Однако случилось то, чего мы не ожидали — полностью согласованная выставка по независящим от нас причинам была сорвана в самый последний момент, — отметили в ассоциации. — <…> Команда АРМА потерпела серьезнейший удар. В такие моменты сложно не опускать руки, но мы не собираемся с этим мириться».

Выставка должна была проходить с 22 апреля по 8 мая в музейно-выставочном центре «Россия — моя история». Эти парки связывают с российскими властями.

14:10 Крупнейшая криптобиржа Binance ограничит доступ для российских пользователей, активы которых превышают 10 тыс. евро. Они смогут только выводить средства.

«Прекращение работы на данный момент не планируется, но, как сообщалось ранее, мы продолжаем следить за политической ситуацией», — сказано в сообщении биржи.

13:58 Сайт «Русская планета» заблокирован в России. Ранее в «реестр запрещенных сайтов» был внесен текст издания о российских солдатах, попавших в плен в Украине. Он был опубликован еще 2 марта.

Но сейчас не открывается весь сайт, обратила внимание «Роскомсвобода».

«Русская планета» была основана в 2013 году и освещала политику и социальные проблемы, но после конфликта инвесторов с редакцией в 2014—2015 переориентировали на прогосударственную повестку. С 2018 года шеф-редактором работает бывший редактор новостных служб ТАСС и «Комсомольской правды» Дмитрий Степнов.

13:37 Участник «Омского гражданского объединения» Ричард Роман Кинг задержан на выходе из дома, сообщили Тайге. инфо общественники.

«При задержании ему заломами руки. Его везут в ОП 3. Предположительно, это за пикет против нацизма в Парке Победы», — рассказали активисты.

13:07 Кипрского паспорта лишат владельца «Комсомольской правды» и медиа-холдинга РБК Григория Берёзкина, передает, передает местная газета Phileleftheros со ссылкой на источники. «КП» называет себя «любимой газетой Путина», при этом у ее владельца, по данным СМИ, было второе гражданство.

Кроме того, совет министров Кипра решил начать процесс лишения гражданства миллиардера Олега Дерипаски, президента группы компаний «Меркурий» Игоря Кесаева и сестры Алишера Усманова Гульбахор Исмаиловой, а также членов их семей. «На иждивении у четырех инвесторов 11 человек», — пишет издание.



13:00 В Новосибирске сохраняются проблемы с вывозом мусора на фоне забастовки перевозчиков. У нас новая подборка фотографий по ссылке.

Мусорный коллапс и в Оби. Причем о нем сообщает областное государственное издание.

12:10 Американская компания Procter&Gamble заявила о возможном уходе с российского рынка из-за санкций, финансовых ограничений и проблем с поставками.

У фирмы есть бренды Fairy, Tide, Ariel, «Миф», Ace, Mr. Clean, Lenor, Comet, Fairy Oxi, Mr. Proper, Dreft, Pampers, средства женской гигиены Always, Alldays, Tampax, Discreet, Naturella, Wash&Go, Head&Shoulders и другие.

11:26 Власти различного уровня и бюджетные учреждения в Кемерове опубликовали однотипные посты в социальных сетях о том, что в городе «будут выпускать квас, не имеющий аналогов в нашей стране». Но выяснилось, что компания убыточна, а выручка составляет несколько десятков тысяч рублей.

«Все основные компоненты — нашего, российского производства. Солод, ягода — всё закупаем здесь, у нас весь цикл замкнут на Россию. Оборудование всё наше, вплоть до узловых элементов сделано в нашей стране. Недавно мы приобрели новое оборудование, которое позволит увеличить производство кваса с одной до пяти — семи тонн кваса в сутки. Уход зарубежных компаний с российского рынка будет нам только на руку. У нас есть натуральный продукт, который мы можем предложить потребителю», — цитировал горсовет Кемерова коммерческого директора ООО «Квас-Кузбасс» Николая Кириченко.

Но фирма появилась только в июне 2020 года. Ее выручка в 2020-м составила 4 тыс. рублей, в 2021-м — 33 тыс. При этом убыток по итогам прошлого года достиг 1,3 млн рублей. Фирма принадлежит Лилии Пак, но раньше среди ее учредителей были сам Николай Кириченко (один из учредителей кемеровского казачьего общества) и гендиректор АО «НИИ Горноспасательного дела» Сергей Кравченко.

«НГС42» попытался уточнить в компании «Квас-Кузбасс» информацию о ее работе и «уникальном» составе кваса. Но сайт организации не работал, а узнав, что им звонит журналист, в компании бросили трубку.



10:10 Пресс-служба Кремля не стала публиковать имена «представителей металлургической отрасли», с которыми провел совещание президент РФ Владимир Путин.

Путин предложил «обновить стратегию развития отечественной металлургии, рассчитанную до 2030 года», сказал, что наконец-то «нужно обеспечить активный рост потребления металла внутри страны» и «важно запускать новые металлоемкие проекты с комплексным эффектом для отраслей экономики, субъектов федерации, для качества жизни, разумеется, наших граждан в конечном итоге».

«Нужно нарастить наши усилия по этим направлениям, донастроить государственные программы и механизмы поддержки», — цитирует Путина Кремль.

10:00 Железногорский горсуд Красноярского края оштрафовал местного жителя на 40 тыс. рублей за «дискредитацию ВС РФ» (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП). В полиции утверждают, что 32-летний мужчина опубликовал видеозапись, «в которой публично выражал негативное отношение к действиям военнослужащих России».

Главное на утро 21 апреля



• В новостях телеканала НТВ сообщение о том, что жизнь контролируемого войсками РФ украинского Херсона «постепенно налаживается» проиллюстрировали кадрами из Ейска Краснодарского края. На это обратил внимание телеграм-канал «Подслушано в Ейске».



• А госканал «Россия 1» удалил все выпуски популярной передачи «Сто к одному» в ютубе. Ранее под видео появился комментарий ее ведущего Александра Гуревича, который рассказал о своих украинских родственниках и призвал остановить конфликт.

«Моя теща родилась в Одессе, долго жила в Харькове. На Рымарской. А ее бабушка — рядом, на Сумской… Тещи нет с нами два года. Как бы она слушала сегодняшние информационные сводки о гибели солдат, о взрывах, о том, что мирные жители Киева и Харькова ночуют в метро», — написал Гуревич.

«Считаю для себя совершенно невозможным веселиться и шутить на фоне огромной трагедии, не замечая происходящего», — отметил телеведущий.

• Китайская платежная система UnionPay боится сотрудничать с российскими банками, попавшими под санкции, из-за риска вторичных санкций. Поэтому Сбербанк, Альфа-банк, банк «Открытие» и ВТБ отказались от планов по выпуску карт UnionPay, пишет РБК.

Промсвязьбанк, который уже начал выпуск карт системы, перестал это делать. Совкомбанк также хотел начать выпуск карты «Халва» на базе UnionPay, но отказался, узнали журналисты.

Ранее иностранные магазины начали блокировать платежи по выпущенным в России картам китайской системы UnionPay. Проблемы известны и при расчете российскими UnionPay за рубежом. При этом опрошенные эксперты отмечали, что повлиять на ситуацию могла бы сама UnionPay, то там предпочитают не вмешиваться. По последним данным, после введения санкций объем эмиссии карт этой системы, превысил 500 тыс. вместо 50 тыс. до 24 февраля.

На фоне ажиотажного спроса стоимость выпуска и обслуживания карт в России уже составляет от нескольких тысяч до более 10 тыс. рублей в год.

• Германия полностью откажется от российской нефти до конца 2022 года, сообщила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок после встречи с главами МИД стран Балтии. Уже летом потребление российской нефти в ФРГ сократится вдвое, а к концу года — до нуля.

• Производитель табачной продукции Imperial Brands (бренды Parker&Simpson, West, Davidoff, Gauloises, Style, JPS, Fine, «Максим») объявил, что передаст свой российских бизнес местным инвесторам.

«Сделка согласуется с нашими ранее объявленными намерения отказаться от бизнеса в России, чтобы обеспечить лучшие условия для наших 1 тыс. сотрудников в стране. Деятельность Imperial включает в себя продажи и маркетинг, а также завод в Волгограде», — отметили в компании.

*По версии Минюста РФ , является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.



**Минюст РФ внес ОВД-Инфо в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».



***Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.

