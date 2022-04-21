Жители Новосибирской области продолжают жаловаться на проблемы с вывозом мусора

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В Новосибирске и Оби сохраняются проблемы с вывозом мусора на фоне забастовки перевозчиков. Новая подборка фотографий от Тайги.инфо.

Читатели начали присылать Тайге.инфо фотографии переполненных мусорных контейнеров в Новосибирске. Ранее водители перевозчика мусора «Эко Транс-Н» начали забастовку. Они пожаловались на условия труда, в том числе на проблемы с зарплатой и замену качественных мусоровозов на отечественные «КамАЗы».

«Эко Транс-Н» принадлежит АО «Амс Менеджмент» и ООО «Русэкогрупп», которым владеют группа «ВИС», Юрий Туктаров и Игорь Фраинт. Гендиректор «Русэкогруппа» — топ-менеджер «ВИС» Сергей Ромашов, который также руководит ООО «Национальные транспортные концессии», управляющей концессионером скандального проекта по строительству платного моста через Обь в Новосибирске.

Региональный оператор обращения с отходами — ООО «Экология-Новосибирск» — также подконтролен группе «ВИС». Именно «Экология-Новосибирск» подписывает контракты с перевозчиками мусора и собирает с населения деньги. В «Экологии-Новосибирск» отрицают проблемы с выплатой заработной платы водителям мусоровозов в ООО «ЭкоТранс-Н», передает областное министерство ЖКХ.

Фото предоставлены читателями и Тайги. инфо

Кроме того, жалобы поступаю и из города Обь. Там мусор не вывозят уже около недели, и почти все контейнерные площадки переполнены, передает областное госиздание «Горсайт».

«По словам читателя, мусор перестали вывозить с конца прошлой недели. Мужчина звонил в ООО „Экология-Новосибирск“, где ему ответили, что в городе нехватка машин в связи с невыходом на работу части персонала и порекомендовали отправить в организацию официальный запрос для более подробного ответа», — пишет издание.



gorsite.ru

Прокуратура начала проверку из-за забастовки водителей мусоровозов.