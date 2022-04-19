Прокуратура начала проверку из-за забастовки новосибирских мусорщиков

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Прокуратура начала проверку из-за забастовки водителей мусоровозов в Новосибирске. Ведомство проинспектирует условия труда в компании, связанной с группой «ВИС».

«Прокуратура в связи с сообщениями СМИ о нарушении прав работников ООО „ЭкоТранс — Н“ организовала проверку, — сообщили в ведомстве. — По сведениям СМИ, 19 апреля 2022 года около 56 водителей мусоровозов компании „ЭкоТранс — Н“ вышли на забастовку в Новосибирске. По словам бастующих, виной всему — нарушение трудовых договоров и отсутствие автомобилей».

Прокурор области Яков Хорошев уже встретился с группой сотрудников компании. Началась проверка соблюдения трудовых прав и исполнения законодательства об отходах производства и потребления при организации сбора (вывоза) ТКО.

Водители перевозчика мусора «Эко Транс-Н» устроили забастовку утром 19 апреля.

«Эко Транс-Н» принадлежит АО «Амс Менеджмент» и ООО «Русэкогрупп», которым владеют группа «ВИС», Юрий Туктаров и Игорь Фраинт. Гендиректор «Русэкогруппа» — топ-менеджер «ВИС» Сергей Ромашов, который также руководит ООО «Национальные транспортные концессии», управляющей концессионером скандального проекта по строительству платного моста через Обь в Новосибирске.

Ранее другая компания, занимающаяся вывозом мусора в Новосибирске, «Арктика Сити» объявила, что останавливает свой мусоросортировочный завод. В качестве причины группа назвала именно ситуацию в «Эко Транс-Н».

«С ноября 2020 года вывозом твердых коммунальных отходов (в том числе и раздельно собранных отходов) со значительной части Новосибирска по договору с региональным оператором занималась компания ООО „ЭкоТранс-Н“. Не имея своего автопарка, большую часть транспорта ООО „ЭкоТранс-Н“ арендует, — рассказали в „Арктике“. — В конце прошлой недели арендодатели получили уведомление о том, что „ЭкоТранс-Н“ не будет выполнять свои обязательства, т.к. необходимо оплатить прибыль ГК ВИС, учредителю „Экология-Новосибирск“. Данное уведомление не получило понимания со стороны арендодателей. В связи с этим утром в субботу более 80 машин остановили сбор отходов в Новосибирске и Новосибирском районе».