Один из основателей хоккейной «Сибири» погиб при «спецоперации» в Украине

Житель Забайкалья и красноярец погибли при «спецоперации» в Украине. Последний был одним из основателей местной хоккейной команды «Сибирь».

Двое военнослужащих из Забайкалья и Красноярска погибли во время «спецоперации» в Украине. О смерти Дмитрия Демирджи сообщили на сайте федерации хоккея с мячом Красноярского края, а о гибели сержанта Гындына Дагбаева — в тг-канале администрации Могойтуского района.

«Простились с погибшим, на 37-м году жизни, при исполнении воинской обязанности, во время специальной военной операции в Украине, воспитанником красноярской хоккейной школы „Енисей“, одним из основателей хоккейной команды „Сибирь“ Красноярск, в составе которой победителем и призером чемпионатов Красноярска по мини-хоккею с мячом и фаерболу, выступавшим так же в команде „Ресторатор“ Красноярск», — говорится в сообщении о гибели Демирджи.

Гындыну Дагбаеву было 24 года. Он родился в селе Зугалай. В 2004 году поступил в местную школу и окончил ее с серебряной медалью.

«Неоднократно становился победителем районных, окружных, краевых, зональных соревнований по вольной борьбе, по футболу и легкой атлетике. После школы в 2015 году поступил в Московский автодорожный институт (МАДИ) на факультет „Наземные транспортно-технические средства“. После окончания призвался в ряды российской армии для прохождения срочной службы», —рассказали в администрации Могойтуйского района.

После срочной службы Дагбаев подписал контракт в Сержант Гындын Дагбаев был командиром танкового батальона. В 2021 году выполнил норматив Кандидата в мастера спорта по многоборью. В январе 2022 года был молодого человека направили на «учения» в Беларусь, а в марте — в Украину.

Последний раз Минобороны говорило о потерях лишь 25 марта: погиб 1351 военнослужащий, 3825 — ранены. При этом речь шла только о военнослужащих ВС РФ — ранее официально сообщалось о гибели, например, сотрудников Росгвардии.