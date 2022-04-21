Обыски прошли в «МКС-Новосибирск»

© Кирилл Канин. Митинг жителей против «МКС» и работы ГЖИ,

Обыски прошли в крупнейшей управляющей компании региона «МКС-Новосибирск» и ее дочерней структуре. СМИ сообщают о возбуждении уголовного дела о растрате.

Обыски прошли в офисе «МКС-Новосибирск» и УК «Дзержинец», которая входит в «МКС». Об этом сообщил источник Тайги.инфо в правоохранительных органах.



По данным источника «Родных берегов», обыски и выемка документов производились в течение 20 апреля и связаны с ранее возбужденным уголовным делом по ст. 160 УК (присвоение и растрата).

«МКС-Новосибирск» на проспекте Дзержинского. Компанией управляет ЗАО «Мой коммунальный стандарт»

Холдинг «Мой коммунальный стандарт» появился в 2010 году. Его возглавил Николай Брусникин. Он входил в группу RUCOM, бенефициаром которой СМИ называли бывшего министра открытого правительства Михаила Абызова. Единственным учредителем компании была кипрская SibecoAssetManagmentLimited. Это название фигурировало в сделках 2009−2010 годов по продаже сибирских энергосбытовых компаний от холдинга RU-COM «Энергостриму».

Новосибирские активы были консолидированы в компанию «МКС-Новосибирск» в 2011 году. Она появилась на базе ЗАО «Сибирьэнерго-Комфорт» (которое также принадлежало кипрской Sibeco), рассказывал «Ъ». Все названные структуры были связаны с «Сибирьэнерго», которое позже стало АО «СИБЭКО» — монополистом в сфере поставки тепла для жителей Новосибирской области. «СИБЭКО» входило в RU-COM, возже новосибирскую корпорацию выкупила «Сибирская генерирующая компания». Гендиректором МКС до 2011 года был Денис Вершинин, который затем возглавил министерство строительства и ЖКХ Новосибирской области.



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Представителем «МКС» в Новосибирске был известный предприниматель Сергей Проничев. Именно он упоминался в качестве советника гендиректора по развитию региона Сибирь на сайте «ДомКом Инвест», который, как сказано выше, был связан с холдингом «Мой коммунальный стандарт». Кроме того, в декабре 2019-го стало известно, что крупнейшими генпорядчиками по вывозу мусора в Новосибирской области стали компании, также ассоциируемые с «МКС».

В 2021 году Сергея Проничева задержали вместе с бывшим журналистом областного госканала «ОТС» Николаем Сальниковым при получении денег, предположительно, от фигурантов сюжета репортера «История успеха ОПС „Успех“: из рэкетиров в депутаты», в котором говорилось о связях влиятельных единороссов с криминалом. Им вменили мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК). Третьим фигурантом дела оказался медиаменеджер Евгений Кузьменко, который владел франшизой «Московского комсомольца» и подозревался в организации покушения на Якова Лондона, но позже стал свидетелем. Кузьменко, по версии следствия, мог передать Проничеву и Сальникову 1,5 млн рублей от 44-летнего депутата горсовета Новосибирска Александра Тарасова («Единая Россия»). Кузьменко, как выяснила Тайга. инфо, также был связан с бизнесом семьи депутата Госдумы Р Ф Виктора Игнатова («ЕР»).

Центральный районный суд Новосибирска уже рассматривает уголовное дело Проничева.