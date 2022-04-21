Спикер Госдумы заявил о «возвращении земель» на фоне «спецоперации»
© t.me/vv_volodin. Вячеслав Володин (слева)
Россия «возвращает себе территории», заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на фоне «спецоперации» в Украине. Ранее федеральные власти отрицали возможность оккупации страны.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин («Единая Россия») решил прокомментировать заморозку резервов страны за рубежом.
«Мы ресурсы не потеряли. Их заморозили. Нам надо их возвращать. Задачу так надо ставить. А когда придумаем „тут у нас что-то забрал“ — у нас много что забрали. Возвращает себе сейчас страна и эти активы и территории, — заявил Володин на пленарном заседании. — Также и здесь: деньги вернем, еще и проценты выплатят».
Ранее
Последний раз Минобороны говорило о потерях лишь 25 марта: погиб 1351 военнослужащий, 3825 — ранены. При этом речь шла только о военнослужащих ВС РФ — ранее официально сообщалось о гибели, например, сотрудников Росгвардии.
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