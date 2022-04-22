Мусор продолжает скапливаться на улицах Новосибирска на фоне забастовки. Видео
© Предоставлено читателем
В Новосибирске сохраняются проблемы с вывозом мусора на фоне забастовки водителей в компании, связанной с группой «ВИС». Отходы начали вывозить в открытых машинах, из которых они разлетаются по улице. Видео.
Читатели продолжают присылать Тайге.инфо фотографии переполненных мусорных контейнеров в Новосибирске. Ранее водители перевозчика мусора «Эко Транс-Н» начали забастовку. Они пожаловались на условия труда, в том числе на проблемы с зарплатой и замену качественных мусоровозов на отечественные «КамАЗы».
«Эко Транс-Н» принадлежит АО «Амс Менеджмент» и ООО «Русэкогрупп», которым владеют группа «ВИС», Юрий Туктаров и Игорь Фраинт. Гендиректор «Русэкогруппа» — топ-менеджер «ВИС» Сергей Ромашов, который также руководит ООО «Национальные транспортные концессии», управляющей концессионером скандального проекта по строительству платного моста через Обь в Новосибирске.
Региональный оператор обращения с отходами — ООО «Экология-Новосибирск» — также подконтролен группе «ВИС». Именно «Экология-Новосибирск» подписывает контракты с перевозчиками мусора и собирает с населения деньги. В «Экологии-Новосибирск» отрицают проблемы с выплатой заработной платы водителям мусоровозов в ООО «ЭкоТранс-Н», передает областное министерство ЖКХ.
Помимо заваленных свалок читатели пожаловались и на то, что теперь мусор начали вывозить в открытых машинах. По крайней мере, на улице Челюскинцев.
Железнодорожный район
Октябрьский район
Фото и видео предоставлены читателями, twitter.com/lena_responsib
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