Режим повышенной готовности введен в Новосибирске из-за мусора

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Режим повышенной готовности введен в Новосибирске из-за мусора
23 Апр 2022, 08:52

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть ввел режим повышенной готовности в Новосибирске из-за мусорного коллапса. Ранее отходы перестали вывозиться на фоне забастовки водителей мусоровозов.

В Новосибирске создан штаб по координации действий и сбору информации об обстановке с мусором на территории города, сообщает мэрия. Введен режим повышенной готовности для «ликвидации критической ситуации, связанной с невыполнением региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами в Новосибирской области ООО «Экология-Новосибирск» обязанностей по регулярному вывозу твердых коммунальныхи отходов в Дзержинском, Железнодорожном, Центральном, Заельцовском, Калининском, Ленинском и Октябрьском районах города Новосибирска».

Директору МУП «Спецавтохозяйство» поручено начать работы по вывозу твердых коммунальных отходов.

«Техника МУПа выходит в Дзержинский и Октябрьский районы. Таким образом, освободившаяся из этих районов техника регионального оператора «Экология-Новосибирск» будет переброшена на вывоз ТКО из других районов Новосибирска», - говорится в сообщении мэрии.

Ранее отходы стали скапливаться на улицах города на фоне забастовки водителей мусоровозов, которая началась 19 апреля. Сотрудники фирмы «Эко Транс-Н» пожаловались на условия труда, в том числе на проблемы с зарплатой и замену качественных мусоровозов на отечественные «КамАЗы».

«Эко Транс-Н» принадлежит АО «Амс Менеджмент» и ООО «Русэкогрупп», которым владеют группа «ВИС», Юрий Туктаров и Игорь Фраинт. Гендиректор «Русэкогруппа» — топ-менеджер «ВИС» Сергей Ромашов, который также руководит ООО «Национальные транспортные концессии», управляющей концессионером скандального проекта по строительству платного моста через Обь в Новосибирске. Региональный оператор обращения с отходами — ООО «Экология-Новосибирск» — также подконтролен группе «ВИС». Именно «Экология-Новосибирск» подписывает контракты с перевозчиками мусора и собирает с населения деньги. В «Экологии-Новосибирск» отрицают проблемы с выплатой заработной платы водителям мусоровозов в ООО «ЭкоТранс-Н», передает областное министерство ЖКХ.

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