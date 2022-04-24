Педагоги детсадов Бурятии пожаловались на снижение зарплат

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В Бурятии продолжают падать зарплаты преподавателей в дошкольных учреждениях. Об этом сообщил депутат Госдумы Вячеслав Мархаев (КПРФ).

Мархаев встретился с избирателями в Северо-Байкальском и Муйском районах Бурятии на севере республики.

«Руководители муниципальных дошкольных образовательных учреждений Северобайкальска просят оказать содействие в решении вопросов увеличения норматива на одного ребенка и базовых окладов педагогов, — рассказал депутат Госдумы в телеграме. — Как указывают сотрудники детских садов, с 2016 года их заработная плата из-за нововведений не растет, а наоборот, уменьшается. Прожить на зарплату, приближающуюся к МРОТ, в условиях постоянного роста цен на продукты и услуги ЖКХ, пишут в открытом письме педагоги МАДОУ «Детский сад «Брусничка», невозможно».

Ранее на резкое снижение зарплат пожаловались педагоги в детских садах Красноярского края. Воспитатели из Емельяновского района рассказали журналистам, что их доходы упали с 28−30 тыс. до 20−21 тыс. рублей. Они даже хотели устроить митинг, но ограничились обращением к местным телевизионщикам, а часть пострадавших согласилась говорить только анонимно.