Мэрия выкупила бассейн у депутата-единоросса за 165 млн в Новосибирской области

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В Новосибирской области муниципальные власти выкупили нежилое здание за 165 млн у депутата регионального парламента. Он представляет «Единую Россию».

Мэрия новосибирского наукограда Кольцово подписала контракт на покупку нежилого здания у бизнесменов Георгия Кучеренко и Дмитрия Франчука. Об этом говорится в документах на сайте госзакупок.

Речь идет о бассейне площадью 2,2 тыс. кв. метров на Никольском проспекте. Объект под названием «Аквин» был сдан в 2019 году. Его кадастровая стоимость, как следует из опубликованных документов, составляет 40,9 млн рублей.

Мэрия выкупит двухэтажное здание за 165 млн рублей в течение 2022−2023 годов за счет городского бюджета. В 2019-м утверждалось, что инвестиции бизнесменов в строительство бассейна составили 185 млн.

Дмитрий Франчук — депутат новосибирского заксобрания по списку от «Единой России». Он избрался в региональный парламент в 2020 году. В декларации за 2021-й у него значится тот самый бассейн.

За год работы пребывания в заксобрании доход Франчука вырос с 1 до 50 млн рублей. Кроме того, у него в собственности появились квартира площадью 81 кв. метр и два нежилых помещения общим размером около 200 «квадратов», писала Тайга.инфо.

Франчук работал директором по развитию ООО «Медторг». Он прошел в заксобрание по списку «ЕР», хотя шел лишь третьим в территориальной группе Ему уступили место лидеры группы №4, директор школы Денис Судариков и депутат здвинского райсовета Роман Зибницкий. Сейчас Франчук числится совладельцем ООО «Пит-Стоп», ООО «Фото-Лэнд Нск», ООО «Холдинговая Компания „Н-Девелопмент“» и «РестоСиб-Тюмень».

