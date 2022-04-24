Новосибирский СК завел дело об убийстве после обнаружения скелетов младенцев

24 Апр 2022, 14:45

В одном из новосибирских сел нашли скелеты новорожденных. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

По факту обнаружения скелетированных останков в Новосибирской области возбуждено дело по пунктам «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух малолетних). Об этом сообщили в Следственном комитете 24 апреля.

"В настоящее время выполняется комплекс необходимых следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", - рассказали в ведомстве.

Ранее стало известно, что 13-летний мальчик собирал металл в селе Шагалово Коченевского района области. Он зашел в один из брошенных домов, где нашел кости новорожденных.

Дом находится на улице Центральная. По словам местных жителей, в нем сдавались две квартиры, и съемщики постоянно менялись.


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