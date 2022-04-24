Кулябин ушел с поста главного режиссера новосибирского «Красного факела»

© Наталья Гредина. Тимофей Кулябин (слева), 2015 год

Тимофей Кулябин покинул кресло главного режиссера новосибирского театра «Красный факел». Лауреат «Золотых масок» публиковал фотографии с акции в поддержку Украины, в самом учреждении утверждают, что он ушел по собственному желанию.

«Навсегда. Мой», — написал Тимофей Кулябин в инстаграме*, приложив архивное фото «Красного факела».

Ранее режиссер публиковал фотографии флешмоба у Немецкого драмтеатра в Берлине в поддержку Украины.

«Тимофей Александрович действительно уволился по собственному желанию. Это связано с особенностью его профессиональной деятельности на сегодняшний момент, — цитирует пресс-атташе „Красного факела“ Ольгу Пастухову НГС. — Не секрет, что в течение продолжительного времени режиссер работает над другими постановками вне театра „Красный факел“. Понимая обстоятельства и учитывая формат такой проектной работы, Тимофей Александрович принял решение оставить пост в театре».

Спектакли Тимофея Кулябина неоднократно получали главную российскую театральную премию «Золотая маска». Сам Кулябин дважды был лауреатом специальной премии жюри «Золотой Маски».

Он также был режиссером «Тангейзера» в новосибирском оперном театре, который возмутил некоторых православных активистов и митрополита, что привело к отставке директора оперы Бориса Мездрича. Вместо него федеральные власти назначили Владимира Кехмана. В ответ тысячи новосибирцев провели митинг в поддержку «Тангейзера», но Кехман все равно снял оперу с репертуара, и в том же году на главной сцене города показали ораторию в память о крещении князя Владимира.

В январе 2022 года Тимофей Кулябин начал репетиции спектакля «В одиночестве хлопковых полей» по пьесе Бернара-Мари Кольтеса в рижском театре «Дайлес» с Джоном Малковичем и Ингеборгой Дапкунайте.

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