Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 52

© Иллюстрация Дианы Днепр

Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Крупнейшие поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и СМИ блокируют. Продолжаются задержания на акциях протеста.

13:50 Московский аэропорт «Внуково» ввел режим простоя и предложил сотрудникам перейти на неполный рабочий график. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на представителя хаба.

«Источник во „Внуково“ уточнил, что часть сотрудников уже работает по урезанному графику: например, четыре или даже три дня в неделю вместо пяти. Соответственно, зарплата персонала сократилась и выплачивается пропорционально отработанному времени», — пишет издание.

30% штата выданы предписания о последующем сокращении, рассказали два источника. В пресс-службе компании утверждают, что, по состоянию на 19 апреля, решений о сокращениях не принималось.

Ранее режим простоя ввели в «Шереметьево» простой ввели еще с 16 марта, писали ранее «Известия». По данным источника «Известий», сейчас там в простое 22−23% сотрудников.



13:15 В Рязанской области создадут «Аэрокосмическую инновационную долину», сообщило правительство РФ.

«Компании — резиденты инновационного научно-технологического центра займутся разработкой передовых аэрокосмических, биомедицинских и информационных технологий, а также созданием новых продуктов в сферах электроники и радиотехники, — отметили в кабмине. — Аэрокосмическая инновационная долина создаст 2,8 тыс. рабочих мест и к 2031 году увеличит налоговые поступления в бюджет региона на 5,6 млрд рублей».

О желании работать в центре заявили «Объединенная авиастроительная корпорация», «Алмаз-Антей», «Роскосмос» и «Тактическое ракетное вооружение».

12:47 Первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов в своем телеграм-канале разместил мультфильм, который якобы показывают «школьникам во всех школах Украины». Ролик носит оскорбительный характер по отношению к некоторым символам России: «Также символом этого мультика, как защитника Украины является радужный петух. С этого бреда ржут даже школьники».

Но Безсонов мог ввести читателей в заблуждение. Дело в том, что видео было снято в одной из школ Гусиноозёрска Бурятии и опубликовано в телеграм канале «Весь Улан-Удэ» еще 20 апреля. (пост Безсонова, в котором он выдал бурятскую историю за украинскую, появился 23 апреля).

Видео показывали бурятским школьникам вместо урока русского языка, писал телеграм-канал.

Отметим, что пост Безсонова, в частности, перепубликовал депутата Народного Хурала Бурятии Баир Цыренов.

12:42 В КПРФ призвали призвал убрать баннер с буквой V с памятника Владимиру Ленину в Улан-Удэ. «Сначала на нем была буквы Z, а теперь V», — напомнил депутат Народного Хурала Бурятии от коммунистов Баир Цыренов.

«Мы 22 апреля отмечали день рождения Владимира Ленина, возлагали цветы и нам кажется неуместным использование памятников не по назначению. Обычно баннеры вешают на здание мэрии или другие места и мы призываем власти, я не знаю, на каком уровне было принято там решение, решить вопрос», — цитирует Цыренова «Восток-Телеинформ».

При этом депутат сказал, что поддерживает действия Кремля в Украине.

12:20 Российская компания VK («ВКонтакте» и Mail) попросила Минцифры РФ помочь в поиске вендора, готового продать компании «десятки тысяч серверов», узнал «КоммерсантЪ». VK не может закупить на рынке коммерческие партии вычислительной техники, необходимой для текущей работы сервисов компании и для масштабирования IT-инфраструктуры, рассказали источники издания.

В Минпромторге при этом сказали, что «не видят причин для нагнетания обстановки» на рынке вычислительной техники: «Компании работают в штатном режиме, проблем с наличием продукции на складе не выявлено».

В то же время, по данным источников «Ъ» крупнейшие российские IT-компании уже испытывают трудности при закупке серверов и систем хранения данных (в «Яндексе» уверяют, что обладают необходимыми технологическими ресурсами). Более того, начинаются и проблемы с серверами российского производства, потому то запасы процессоров «Байкал» и «Эльбрус», на которых они работают, заканчиваются.

11:48 Петь гимн России уже начали во всех кемеровских школах, заявил мэр города Илья Середюк в своем тг-канале.

При этом ранее Минпросвещения сообщало, что традицию введут в школах только с 1 сентября, церемония будет еженедельной.

10:49 РБК получил текст законопроекта «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», который могут внести в Госдуму 25 апреля.

Иностранным агентом авторы из «комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России» предлагают считать лицо, «получившее поддержку и (или) находящееся под иностранным влиянием в иных формах» и осуществляющее деятельность, типы которой описаны в законопроекте: политическая, целенаправленный сбор сведений в области военной и военно-технической деятельности России, распространение сообщений и материалов, предназначенных для неограниченного круга лиц, а также участие в создании таких сообщений и материалов.

176946

Под иностранным влиянием подразумевается предоставление лицу «поддержки иностранным источником», оказание воздействия на это лицо, «в том числе путем принуждения, убеждения», а также «иными способами». Зампред комиссии Андрей Луговой не смог пояснить РБК, как на практике планируется доказывать «воздействие» но сказал, что эта формулировка предложена к первому чтению, а ко второму ее планируется «раскрыть» более подробно.

«Из текста законопроекта следует, что быть отнесенным к иноагентам можно будет и не имея иностранного финансирования или тех или иных видов помощи, а, например, в результате „воздействия“ иностранного источника. Норма, позволяющая признавать кого-либо иноагентом без получения им финансирования и помощи, уже существует в законе „О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека…“ и касается только физлиц вне зависимости от их гражданства (на физлиц, которые признаны СМИ-иноагентами, она сейчас не распространяется)», — пишет издание.

Более того, «иноагентам» хотят запретить вести преподавательскую, просветительскую, воспитательную деятельность в отношении несовершеннолетних, «производить информационную продукцию для несовершеннолетних» и получать государственную финансовую поддержку — например, гранты, а также инвестировать в стратегические предприятия в России.

10:48 Россия переходит на расчеты в нацвалюте с Азербайджаном и Арменией: с Баку около 30% торговли идет в рублях, Ереван начал оплачивать ими газ, передает РИА Новости со ссылкой на директора департамента стран СНГ МИД Р Ф Дениса Гончара.

10:32 В Новосибирске на улице Высоцкого, 50/4 у машины с наклейкой Z прокололи все колеса.

Хозяйка машины пытается найти свидетелей через паблик «АСТ-54» во «ВКонтакте»: «С моим автомобилем сделали это: помимо надписи, прокололи все 4 колеса, сделав в каждом по 3 дырки».



Главное на утро 25 апреля



• 23−24 были задержаны не менее 21 человека на акциях протеста в России, подсчитали в ОВД-Инфо**. На них составляют протоколы о «дискредитации» ВС РФ (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП).



• Генпрокуратура заблокировала паблик «ВКонтакте» «Главная дорога | Тверь и область» по «требованию от 24 февраля». Он не стал скрывать данные мужчины, интересовавшегося, как легализовать машину, которую якобы «зятек пригнал» «сами знаете откуда». Пост был сделан еще 18 апреля, после этого сообщество и заблокировали.

Дочь автора поста Елена рассказала, что неизвестные взломали страницу отца во «Вконаткте» и написали пост от его имени. Она узнала о записи «пару часов назад и, как и отец, в шоке». По ее словам, в семье нет военнослужащих.

• Датский Saxo Bank разослал клиентам письма о прекращении работы биржи NASDAQ в США и странах Северной Европы с клиентами из России с 29 апреля, сообщил РБК.

«Любые активные биржевые подписки на данные NASDAQ будут автоматически отменены, новые подписки невозможно будет подключить с 29 апреля», — отметили в Saxo Bank.

• Около 8 тыс. люксовых автомобилей, предназначенных для России, остаются в бельгийском порту Зебрюгге из-за запрета поставок предметов роскоши в страну, рассказал директор автомобильного терминала порта Марк Адриансенс Wall Street Journal.

Среди машин оказались марки Lexus, Cadillac и Mercedes. Их доставили из Азии «в первую неделю апреля».

• Действующий президент Франции Эммануэль Макрон победил во втором туре президентских выборов. Макрон набирает 58,55%, представительница ультраправых Марин Ле Пен, которую ранее связывали с интересами Путина — 41,45%.

*По версии Минюста РФ , является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.

**Минюст РФ внес ОВД-Инфо в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».



***Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.