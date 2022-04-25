Новосибирских коммунальщиков обязали фотографировать мусорные площадки

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Вывоз ТКО в Новосибирске теперь сопровождается фотофиксацией, сообщило правительство региона. Власти отчитались о «стабилизации» ситуации с вывозом отходов, но в то же время признались, что проблемы сохраняются.

«Сотрудники „Проектной дирекции МинЖКХиЭ“ продолжают выездные мероприятия по адресному контролю качества вывоза мусора в городе с обязательной фотофиксацией выполненных работ и состояния площадок накопления ТКО», — сообщало правительство в тг-канале в минувшие выходные.



По данным на утром 25 апреля, сохраняются проблемы с вывозом ТКО в Октябрьском и Заельцовском районах города.

Губернатор Андрей Травников поручил министерству ЖКХ и энергетики региона применять «любые административные меры для исключения дестабилизации сферы обращения с отходами».

«Подтверждается версия коммерческого конфликта. Конечно, к региональному оператору в течение прошлого года накопилась масса вопросов и претензий. Но участникам рынка абсолютно недопустимо использовать жителей города в качестве заложников и жертвовать их комфортом ради урегулирования коммерческих разногласий. Оператора это никак не оправдывает. Необходимо обеспечивать выполнение предоставления услуги жителям города и области независимо от обстоятельств. Вмешивайтесь в этот конфликт, принимайте меры, разрешаю принимать любые решения», — заявил Травников.

23 апреля мэрия создала штаб по координации действий и сбору информации об обстановке с мусором на территории города, был объявлен режим повышенной готовности. К вывозу твердых коммунальных отходов привлекли муниципальное предприятие «Спецавтохозяйство».

Ранее отходы стали скапливаться на улицах города на фоне забастовки водителей мусоровозов, которая началась 19 апреля. Сотрудники фирмы «Эко Транс-Н» пожаловались на условия труда, в том числе на проблемы с зарплатой и замену качественных мусоровозов на отечественные «КамАЗы».

«Эко Транс-Н» принадлежит АО «Амс Менеджмент» и ООО «Русэкогрупп», которым владеют группа «ВИС», Юрий Туктаров и Игорь Фраинт. Гендиректор «Русэкогруппа» — топ-менеджер «ВИС» Сергей Ромашов, который также руководит ООО «Национальные транспортные концессии», управляющей концессионером скандального проекта по строительству платного моста через Обь в Новосибирске. Региональный оператор обращения с отходами — ООО «Экология-Новосибирск» — также подконтролен группе «ВИС». Именно «Экология-Новосибирск» подписывает контракты с перевозчиками мусора и собирает с населения деньги.