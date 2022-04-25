Еще трое военнослужащих из Бурятии погибли в Украине

25 Апр 2022, 11:48

Трое уроженцев Бурятии погибли при «спецоперации» в Украине. Общее число погибших в регионе приблизилось к 100.

Уроженцы Бурятии Иван Хлескин, Зоригто Бадмаев и Вадим Черепанов погибли при «спецоперации» в Украине сообщают «Мемориал памяти военным из Бурятии» и администрация Иволгинского района во «Вконтакте».

Ефрейтору Хлескину было 33 года, он родился в поселке городского типа Усть-Баргузин. Он окончил 10 классов в местной школе и профессиональный лицей. В 2007 году пошел в армию, с 2014 года служил в 11 гвардейской десантно-штурмовой бригаде гранатометчиком взвода обеспечения разведывательного батальона. Погиб 25 февраля 2022 года, прощание с ним состоялось только 25 апреля, уточняется в сообщении.

25-летний Зоригто Бадмаев из села Верхний Торей закончил местную школу, Бупятский республиканский педагогический колледж, увлекался спортом, многократный чемпион района по шахматам. Бадмаев отслужил срочником в Чите, а с 2017 года перевелся на контракт в город Кяхта, отмечает паблик.

Вадиму Черепанову был 21 год. Он родился в Улан-Удэ, закончил школу, поступил в техникум и, не доучившись, ушел в армию. Когда его перевели на контракт, служил в Иркутске, потом на Сахалине, откуда его и отправили в Украину, где погиб 4 апреля.

Всего, по данным журнала «Люди Байкала», который по официальным источникам собирает данные о погибших военнослужащих из Бурятии, погибли не менее 99 человек.

Последний раз Минобороны говорило о потерях 25 марта: погиб 1351 военнослужащий, 3825 — ранены. При этом речь шла только о военнослужащих ВС РФ — ранее официально сообщалось о гибели, например, сотрудников Росгвардии.


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