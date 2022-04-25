СМИ: названа причина смерти школьницы в новосибирской гимназии

Школьница в новосибирской гимназии могла совершить самоубийство, сообщило издание «Родные берега». Следственный комитет начал проверку.

Ученица восьмого класса новосибирской гимназии №6 «Горностай» совершила суицид, сообщает портал «Родные берега» со ссылкой на источник.

Тело школьницы нашли 23 апреля. В минобразования региона заявили, что сообщение о смерти девочки поступило к ним в 19:30, когда детей в гимназии уже не было.

«Правоохранительными органами проводятся следственные действия, органами управления образованием назначено педагогическое расследование. Областной комиссией по делам несовершеннолетних организован выезд в гимназию мобильной группы по кризисным ситуациям в составе психологов, представителей департамента образования мэрии города Новосибирска и министерства образования, а также проверка школы в части воспитательной и профилактической работы с подростками», — уточняли в министерстве.

По сведениям издания, начал Следственный комитет.