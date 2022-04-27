Новосибирский депутат: Опасаюсь, что группа политиков будет отрабатывать запрос конкретного застройщика

© Тайга.инфо. Георгий Андреев

Тайга.инфо провела эфир с депутатом горсовета Новосибирска Георгием Андреевым (КПРФ). Он рассказал о точечной застройке и возможных аффилированных с бизнесом политиках.

Тайга.инфо частично публикует расшифровку диалога Георгия Андреева с аналитиком Алексеем Мазуром. Депутат также также ответил на вопросы жителей Новосибирска.

Точечная застройка

Есть у меня один застройщик «любимый», не буду сейчас говорить кто, и рекламировать его, но я за ним очень внимательно слежу, и в том числе, как производится помывка колес. Могу сказать, что из 15 моих запросов, это все привело всего лишь к двум штрафам по итогу. Приехали, посмотрели — ничего не увидели. Потом приехали, посмотрели — действительно не моют, вот вам штраф. Штраф небольшой, зато затраты там большие.

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<…> Из-за того, что нет желания у некоторых подрядчиков, даже не беру застройщиков, выполнять эти нормы, ведь кто-то экономит где-то, в итоге у нас происходит проблема. Здесь не надо никого вовлекать, что что-то хорошо и что-то плохо, а нужно просто идти и штрафовать.

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Про конфликт на улице Узорная в Первомайском районе, где ГК «Расцветай» захотела перезонировать под жилую застройку участок военных и режимных объектов

<…> Никто не был против, чтобы территория развивалась, что застройка это определенное развитие. Но, просили об одном — подождать, пока появится переезд [в районе Матвеевеки]. О том, что вопрос этот решается, заявил губернатор, заявил мэр. Процедура эта определенным образом запущена, но застройщику нужно строить сейчас застройщику.

И депутат горсовета от округа Алексей Михайлов неожиданно, ни с того ни с сего просто пропал для всех, но при этом закинул письмо о том, что он считает целесообразной постройку, а потом просто пропал (после этого Михайлов был изгнан из фракции КПРФ).

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[Лоббисты] сделали очередной заход по вопросу этой самой Узорной. Сначала выступил руководитель этой компании, который заявил, что у нас тут особые условия, спецоперация, необходимо поддерживать застройщиков, государственные задачи, еще что-то. Потом сел на место. Далее ворвался [вице-спикер горсовета] Евгений Лебедев (ЛДПР), который сказал — Жириновский умер, и я теперь буду говорить всем правду, и начал говорить такие вещи, что…

<…> Он там феерично выступает, говоря о том, что нужно срочно это решение, что все это политика. Потом выступил заикающийся Михайлов, который сказал, что хватит заниматься политикой, давайте развивать район. Такая интересная постановка. Потом я смотрел, как они все кучкой общались, и директор «Расцветай», и Лебедев, и другие товарищи по итогу этого мероприятия. Там лично были выпады на мэра со стороны Лебедева, то есть они уже пошли ва-банк, в этом плане. Наговорили многое — о том, что наша фракция КПРФ из-за Узорной улицы шантажирует мэра. Якобы, если бы не мы, если бы не КПРФ, то мэр уже бы давно все подписал. Здесь важно понять, что настоящая проблема жителей — она не придуманная. То есть, каждый день ее можно увидеть. Что бы мы сейчас не обсуждали, с одной стороны можно зайти, с другой, но все равно она не решится. Важно, чтобы это в том числе и дошло до этого застройщика.

<…> Чего я опасаюсь? Того, что у нас сейчас появится некий застройщик, который выкупает неликвидную землю, тот, которого мы упоминали. Застройщика уважаемого, с именем, с репутацией, представители которого, в том числе работают совете депутатов, причем весьма эффективно и ко многим из них у меня уважение, как к профессионалам, в первую очередь как к парламентариям. <…> Я опасаюсь, что у нас появится такая группа депутатов, которая будет отрабатывать запрос конкретного застройщика. Застройщик, возможно, будет финансировать их деятельность за то, чтобы те включались в вопросы отклонений еще чего-то, что создаст в городе абсолютно невыносимые условия для жизни.

Есть у нас такой застройщик, который смотрит на определенный участок, например, и видит, что здесь «промка» какая-то, и вроде здесь строить нельзя, и все, идет дальше. А, может появиться застройщик, который говорит — «промка», это нормально, сейчас мы ее возьмем. Школ нет, парковок нет, прекрасно. Воткнуть, продать и до свидания. А, потом, когда возникнут проблемы, у этого застройщика может появиться группа поддержки среди депутатов, которые начнут всячески оказывать содействия этому возможному застройщику. Получение отклонения. А, еще, что важное, оказывать давление на исполнительные органы власти по текущей повестке.

Конфликты в горсовете

Я думаю, что в совете конфликтов быть не должно, потому что мне есть с чем сравнивать. Считаю, что [спикер] Дмитрий Асанцев, вполне корректный и компетентный председатель, который может вести дискуссию. Повторюсь, что мне есть с чем сравнивать, я могу представить, как могло бы быть. <…> Но, какие дальше будут конфликты, мне тяжело сказать. У нас, то ярчайшее выступление Лебедева на комиссии под председательством Кондратьева, он хоть и начальник департамента, но в статусе вице-мэра. Там он себя не сдерживал. Говоря, что он новый Жириновский, и всю правду всем вам расскажу. Если Владимир Вольфович был выдающимся политиком, то выступления Евгения Владимировича с каким-то накалом я не могу вспомнить.

<…> Самое главное, чтобы эта площадка не использовалась для политического шантажа. Чтобы — ах, вы не так, а мы тогда вот так. Это будет напрямую вредить городу и такого допускать нельзя. А так, у нас новая культура общения появилась в этом созыве. С одной стороны здесь свежую струю внес [независимый депутат] Сергей Бойко, который непривычно резко и иногда с перегибами общался с председателем. В моем понимании он вел себя с ним корректно, но до определенных моментов. Сергей Андреевич по какой-то причине сейчас не может присутствовать на сессии, я надеюсь, что он появится, но в этом есть сомнения (Бойко находится в эмиграции под угрозой уголовного преследования по политическим мотивам — прим. Тайги. инфо).

Возможно, у Евгения Лебедева появится запрос на то, чтобы стать новым Бойко. <…> Я имею в виду, говоря по накалу страстей и всего остального. У нас все равно есть определенная культура, и если в горсовете все переругаются, то ничего хорошего в этом не будет. Критика всегда уместна, она всегда полезна. Если зрители следят, и ты следишь, то фракция КПРФ выступает с критикой определенных действий муниципалитета. В этом нет никакого секрета. Вопрос в том, что должна быть конструктивная составляющая.