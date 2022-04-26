Типографии отказались печатать алтайскую газету «Листок» из-за прокуратуры

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В Республике Алтай отказываются печатать старейшую независимую газету «Листок». Ее владельца Сергея Михайлова ранее арестовали по новой статье о «фейках» о действиях ВС РФ.

Очередной номер «Листка» не вышел впервые с 1999 года. Типографии отказываются его печатать из-за прокуратуры, пишут «Новости Горного Алтая».

Бийская типография «Катунь», в которой вышел последний номер, получила предостережение прокуратуры о недопустимости нарушения законодательства в виде «содействия распространению недостоверной информации о действиях российских войск в Украине», рассказал исчтоник издания. Аналогичное предостережение получила новосибирская типография «Прайм-Принт».

«Мы не несем ответственность за содержание, не должны вычитывать, но в такой обстановке решили отказаться от сотрудничества», — сказал директор бийской типографии Андрей Балясов.

«Запрета на деятельность газеты нет, но выпускаться тоже нельзя по причине того, что по всей Сибири прокуратура блокирует типографии путем запугивания и обещаний неких санкций», — рассказал руководитель ООО «ИД Листок» Ольга Комарова.

Ранее в отношении владельца издания Сергея Михайлова было возбуждено дело по пункту «д» ч. 2 ст. 207.3 УК (распространение заведомо ложной информации о действиях ВС РФ по мотивам политической ненависти или вражды). Он арестован.

Михайлов был задержан в Москве. У его семьи, а также у сотрудников «Листка» прошли обыски. По версии следствия, он «в сети „Интернет“ и в печатном издании опубликовал ряд записей, в которых под видом достоверных сообщений содержались заведомо ложные сведения о целях, задачах и порядке проведения спецоперации ВС РФ на территории Украины». СК также утверждал, что у него якобы есть «пособники сразу в нескольких регионах».

Кроме того, Горно-Алтайский горсуд рассмотрел четыре протокола по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП («дискредитация» ВС РФ), составленные на ООО «ИД Листок» и на его директора Ольгу Комарову. Компанию оштрафовали в общей сложности на 600 тыс. рублей, Комарову — на 200 тыс.

Михайлов отрицает вину.

Сергей Михалов также был членом федерального политсовета партии «Парнас».