Глава Бурятии выступил против отмены выборов губернаторов

© egov-buryatia.ru. Алексей Цыденов (справа)

Глава Бурятии Алексей Цыденов («Единая Россия») выступил против отмены выборов губернаторов. Об этой инициативе, как рассказали источники РБК, может объявить президент РФ Владимир Путин, потому что в Кремле опасаются того, что граждане вскоре ощутят на себе последствия санкций.

«Я сам — за выборы, потому что, когда тебя выбирают, это уже оценка твоей деятельности. Если тебя выбрали, тебе доверяют, и нельзя подводить, — цитирует пресс-служба Цыденова. — Он отметил, что сообщения об их возможной отмене в этом году официально не подтверждались. Это первое. Второе, безусловно, это наивысшая легитимность власти, это когда люди тебя выбрали. Я ни от каких официальных лиц таких предложений не слышал [об отмене прямых выборов в регионах]. Только читал разные предположения в разных новостных пабликах, от разных людей, каких-то экспертов. Но ни от кого-то из официальных лиц я не слышал каких-либо вариантов изменений подхода к выборам».

Выборы главы Бурятии запланированы на сентябрь 2022 года. Также губернаторов должны выбрать еще в 13 регионах, в том числе в Томской области.

Ранее источники рассказали РБК, что президент РФ Владимир Путин может может высказать отношение к возможной отмене прямых выборов губернаторов на заседании Совета законодателей в Совфеде 27 апреля. Также обсуждается перенос выборов региональных парламентов.

В качестве причины собеседники редакции назвали опасения Кремля того, что к сентябрю, когда в России проходит Единый день голосования, граждане могут в большей мере ощутить эффект санкций.

