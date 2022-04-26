Глава Бурятии выступил против отмены выборов губернаторов
Глава Бурятии Алексей Цыденов («Единая Россия») выступил против отмены выборов губернаторов. Об этой инициативе, как рассказали источники РБК, может объявить президент РФ Владимир Путин, потому что в Кремле опасаются того, что граждане вскоре ощутят на себе последствия санкций.
«Я сам — за выборы, потому что, когда тебя выбирают, это уже оценка твоей деятельности. Если тебя выбрали, тебе доверяют, и нельзя подводить, — цитирует пресс-служба Цыденова. — Он отметил, что сообщения об их возможной отмене в этом году официально не подтверждались. Это первое. Второе, безусловно, это наивысшая легитимность власти, это когда люди тебя выбрали. Я ни от каких официальных лиц таких предложений не слышал [об отмене прямых выборов в регионах]. Только читал разные предположения в разных новостных пабликах, от разных людей, каких-то экспертов. Но ни от кого-то из официальных лиц я не слышал каких-либо вариантов изменений подхода к выборам».
Выборы главы Бурятии запланированы на сентябрь 2022 года. Также губернаторов должны выбрать еще в 13 регионах, в том числе в Томской области.
Ранее источники рассказали РБК, что президент РФ Владимир Путин может может высказать отношение к возможной отмене прямых выборов губернаторов на заседании Совета законодателей в Совфеде 27 апреля. Также обсуждается перенос выборов региональных парламентов.
В качестве причины собеседники редакции назвали опасения Кремля того, что к сентябрю, когда в России проходит Единый день голосования, граждане могут в большей мере ощутить эффект санкций.