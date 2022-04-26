Отмена выборов губернаторов ударит по пакту Локтя и Травникова

Алексей Мазур
26 Апр 2022, 08:53

Единственный переговорный ресурс мэра Новосибирска Анатолия Локтя — это участие или неучастие в выборах губернатора. Ну и не забудем, что за Локтя может вступиться федеральное руководство КПРФ.

Источники рассказали РБК, что Путин может может высказать отношение к возможной отмене прямых выборов губернаторов на заседании Совета законодателей в Совфеде. Также обсуждается перенос выборов региональных парламентов.

В качестве причины собеседники редакции назвали опасения Кремля того, что к сентябрю, когда в России проходит Единый день голосования, граждане могут в большей мере ощутить эффект санкций.

Алексей Мазур прокомментировал, как решение может отразиться на расстановке политических сил в Новосибирской области

Отмена прямых выборов губернатора резко ухудшает шансы мэра Новосибирска Анатолия Локтя (КПРФ) на продление пакта с губернатором Андреем Травниковым («Единая Россия»). Потому что единственный переговорный ресурс Локтя — это участие или неучастие в выборах губернатора. Нет выборов — нет угрозы участия.

Отмена прямых выборов мэра в текущих условиях выглядит совершенно естественной.

Дальше вопрос, что перевесит: нежелание менять что-либо или негатив от управленческой деятельности Локтя? Ну и не забудем, что за Локтя может вступиться федеральное руководство КПРФ.

Проблемы жителей Новосибирска при высоких политических торгах не будут существенным фактором.


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