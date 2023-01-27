Вся фракция «ЕР» в горсовете Новосибирска набрала на выборах двое меньше мэра

Антон Картавин

Полномочия отменить выборы мэра Новосибирска у законодательного собрания есть. Но легитимность этого решения будет крайне сомнительна.

Независимый депутат горсовета Новосибирска Антон Картавин прокомментировал кампанию по отмене выборов мэра. Тайга.инфо приводит его мнение, опубликованное в телеграм-канале.

Общественная палата направила в законодательное собрание свою просьбу об отмене выборов мэра. Сейчас в нашей области только мэры Новосибирска и Кольцово избираются на прямых выборах.

Если парламентское большинство радостно одобрит удачно попавшуюся инициативу «от народа», то мэра нам будет выбирать городской совет. А точнее, фракция «Единая Россия», в которую вошли представители партии и отдельные слабые духом «независимые» депутаты. Голосов для проведения любого угодного кандидата им вполне достаточно.

А теперь посмотрим на цифры. Всего фракция «ЕР» на выборах городского Совета в 2020 году получила 54 591 голос избирателей. Немало, больше, чем все остальные фракции. Но, например, непопулярный мэр Новосибирска Анатолий Локоть, которого так хотят сместить жадные до главного поста в городе депутаты, на выборах мэра в 2019 году получил 123 378 голосов. В два с лишним раза больше!

По закону всё выходит верно, полномочия отменить выборы у законодательного собрания есть. Но легитимность этого решения будет крайне сомнительна. Если мэра могут назначать люди, которых поддержало около 50 000 новосибирцев, то под этот критерий отлично подходит Сергей Бойко, он на выборах мэра набрал 45 576 голосов, заняв второе место. Есть только одна проблема, Сергей откажется, ведь у него нет цели узурпировать власть в городе.

Партию «Единая Россия» такими мелочами не смутить. И даже то, что очередное непопулярное решение еще ниже опустит их и без того невысокий рейтинг — не смущает. Это важно тем, кто думает хотя бы на шаг вперед. А сейчас у власти временщики. Их власть абсолютна, но лишь перелистнутся страницы истории — обращается в пыль.