Самое печальное, что вот такого губернатора мы можем получить еще на 5 лет

Светлана Каверзина

Терминал «Толмачёво» так помпезно открывали: кучу людей собрали, президента к открытию подключили. Проигнорировали даже тот факт, что в этот же день взорвался дом, погибли люди. Открытие посчитали важнее. И вот отгремели духовые — и тишина.

Новый терминал новосибирского аэропорта «Толмачёво», который местный губернатор Андрей Травников открывал вместе с президентом РФ Владимиром Путиным, так и не заработал полноценно.

Тайга.инфо перепечатывает мнение независимого депутата горсовета Новосибирска Светланы Каверзиной с ее разрешения.

Мысли по следам прилета в пустой аэропорт…

Если честно — обидно. Я понимаю, что не так много новосибирцев бывает в аэропорту «Толмачёво». Но ведь это нонсенс! Терминал так помпезно открывали в феврале: кучу людей собрали, президента к открытию подключили. Проигнорировали даже тот факт, что в этот же день взорвался дом, погибли люди. Открытие посчитали важнее. И вот отгремели духовые — и тишина. На дворе середина апреля, терминал до сих пор нормально не работает. Зачем надо было так срочно устраивать открытие «на костях»?

В Кемерово терминал в 2021 году открыли — и оттуда сразу же пассажиры полетели. А у нас получается вот такое агу в пустоту.

И знаете, это просто неуважение ко всем новосибирцам со стороны губернатора. Главное — федералы, президенту мыльный пузырь показать, и не беда, что пузырь этот лопнет уже на следующий день. А местные — не важны, их мнение не важно, куда они денутся, от них ничего не зависит. Ведь кто станет следующим губернатором не местные жители решают, а там, в Кремле.

Ехала из аэропорта — и так грустно. Что видят прилетевшие? Грязь вдоль обочин, покосившиеся домишки, все так корявенько и неприглядненько. Мы привыкли, а надо ли к такому привыкать? Нет политической воли навести порядок, воли хватает только мыльные пузыри перед президентом надувать.

Самое печальное в том, что вот такого губернатора мы можем получить еще на 5 лет. Потому что «если пузыри надуваются, значит это кому-то нужно». А что, красивенько, переливаются всеми цветами.

Выборы губернатора запланированы на сентябре 2023 года. По сведениям Тайги.инфо, нынешний глава региона Андрей Травников («Единая Россия») планирует переизбираться.