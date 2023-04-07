Вера Ганзя

Прежде, чем пойти по грибы, надо уточнить, какие из них занесены в Красную книгу. Диаметр шляпки грибов, которые вы собираете, ограничен.

Бывший новосибирский депутат Госдумы Вера Ганзя комментирует принятой Госдумой закон о введении уголовной ответственности за незаконный сбор особо ценных растений и грибов, занесенных в российскую Красную книгу или охраняемых международными договорами. В УК РФ появится новая ст. 260.1, по которой будет грозить до 9 лет колонии со штрафом в размере до 3 млн рублей.

Депутаты хотят преследовать людей за уничтожение, повреждение, добычу, сбор и оборот особо ценных растений с умыслом, а не по неосторожности.



Тайга.инфо приводит комментарий экс-депутата, опубликованный в ее телеграм-канале.

Изменения в статью 260.1 УК РФ, принятые Госдумой 5 апреля, ужесточают ответственность за незаконный сбор грибов до лишения свободы на срок до 9 лет, если был умысел срезать такие грибы.

«Незаконные уничтожение, повреждение, добыча, сбор и оборот особо ценных объектов растительного мира, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ и (или) охраняемым международными договорами РФ».

А, значит, дорогие друзья, прежде, чем пойти по грибы, надо уточнить, какие из них занесены в Красную книгу. Кроме того, надо уточнить, можно ли вообще в данном лесном массиве собирать грибы. Этот лес может относиться к особо охраняемым территориям. Если вы собираетесь продавать собранные грибы, то обязаны взять в аренду участок леса, где хотите собирать грибы.

И, наконец, не забудьте взять с собой линейку. Диаметр шляпки грибов, которые вы собираете, ограничен. Лисички, маслята, опята не менее 1,5 см, грузди, белые грибы, волнушки, подосиновики и т. д. — не менее 2,5 см. За нарушения — штрафы, а за охраняемые законом — уголовная ответственность.

P.S. Года три назад в Ялте люди жаловались мне, что им нельзя собирать грибы в лесу, от которого они живут через дорогу. Тогда как раз дожди прошли, и грибами лес был просто усеян. Вот и облизывались, глядя на это изобилие…