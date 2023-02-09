Главное о взрыве газа в новосибирской пятиэтажке. Фоторепортаж

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Взрыв газа произошел в пятиэтажном жилом доме в Новосибирске. Частично обрушились два подъезда. (Обновляется)

За происходящим следите в нашем онлайне. Главное на 17:00 (по новосибирскому времени):

Взрыв произошел около 07:40, по предварительным данным, в квартире одного из средних подъездов на третьем этаже.

Погибли пять человек. 11 пострадали

Судьба еще 10 жильцов остается неизвестной. МЧС утверждает, что под завалами могут оставаться люди. Во время спасательных работ был обрушен верхний этаж, в МЧС заявили, что процесс был контролируем

В Новосибирск вылетел глава МЧС Александр Куренков

Горожане несут гуманитарную помощь жильцам пострадавшего дома

Фоторепортаж Тайги.инфо