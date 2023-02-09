Главное о взрыве газа в новосибирской пятиэтажке. Фоторепортаж
© Тайга.инфо/Кирилл Канин
Взрыв газа произошел в пятиэтажном жилом доме в Новосибирске. Частично обрушились два подъезда. (Обновляется)
За происходящим следите в нашем онлайне. Главное на 17:00 (по новосибирскому времени):
- Взрыв произошел около 07:40, по предварительным данным, в квартире одного из средних подъездов на третьем этаже.
- Погибли пять человек. 11 пострадали
- Судьба еще 10 жильцов остается неизвестной. МЧС утверждает, что под завалами могут оставаться люди. Во время спасательных работ был обрушен верхний этаж, в МЧС заявили, что процесс был контролируем
- В Новосибирск вылетел глава МЧС Александр Куренков
- Горожане несут гуманитарную помощь жильцам пострадавшего дома
Фоторепортаж Тайги.инфо
Новости из рубрики:
Выбор редакции
Последние материалы
Многодетный отец и мобилизованный из Новосибирской области погибли в «спецоперации» Пострадавший при взрыве газа дом в Новосибирске восстанавливать не будут Главное о взрыве газа в новосибирской пятиэтажке. Фоторепортаж Что скрывает новый терминал «Толмачёво»: долги перед подрядчиком, пропавшее оборудование и «фальсификация» документов Число погибших при обрушении дома в Новосибирске выросло до трех
Мы в Telegram
Мы в YouTube
Мы в TwitterTweets by @taygainfo