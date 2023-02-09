Главное о взрыве газа в новосибирской пятиэтажке. Фоторепортаж

© Тайга.инфо/Кирилл Канин
Главное о взрыве газа в новосибирской пятиэтажке. Фоторепортаж
09 Фев 2023, 11:02

Взрыв газа произошел в пятиэтажном жилом доме в Новосибирске. Частично обрушились два подъезда. (Обновляется)

За происходящим следите в нашем онлайне. Главное на 17:00 (по новосибирскому времени):

  • Взрыв произошел около 07:40, по предварительным данным, в квартире одного из средних подъездов на третьем этаже.
  • Погибли пять человек. 11 пострадали
  • Судьба еще 10 жильцов остается неизвестной. МЧС утверждает, что под завалами могут оставаться люди. Во время спасательных работ был обрушен верхний этаж, в МЧС заявили, что процесс был контролируем 
  • В Новосибирск вылетел глава МЧС Александр Куренков
  • Горожане несут гуманитарную помощь жильцам пострадавшего дома

Фоторепортаж Тайги.инфо


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