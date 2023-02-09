Дом частично обрушился в Новосибирске из-за взрыва газа. Есть погибшие

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Взрыв газа произошел в жилой пятиэтажке в Новосибирске утром 9 февраля. В результате происшествия начался пожар и обрушился средний подъезд. Есть погибшие и пострадавшие. (Текст обновляется)

По данным МЧС, сообщение о происшествии в пятиэтажке на улице Линейная поступило в 07:43 9 февраля.



«В результате хлопка газа произошло обрушение среднего подъезда пятиэтажного жилого дома. В настоящее время происходит тушение горящих квартир, разбор завалов и проверка рядом расположенных квартир, — сообщили в МЧС. — Предварительно площадь пожара 300 кв.м. Из дома эвакуированы 50 человек».

UPD (17:45) Для жильцов разрушенного дома подготовили 40 мест в гостинице «Северная», сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

«Сейчас в ПВР доставляют гуманитарные грузы. Многие эвакуированные без верхней одежды, голодные. Мы помогаем в обеспечении жизнедеятельности пострадавших жильцов, поддерживаем тех, кто ждет информацию о своих родных», — рассказала старший инспектор медико-психологического обеспечения ГУ МЧС Марина Углова.

UPD (15:35) Тело пятого погибшего найдено в завалах после обрушения дома в Новосибирске, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

UPD (14:50) Пункт временного сбора гуманитарной помощи, который развернули в школе №85, переносится, сообщили в мэрии. Предметы первой необходимости и другая помощь принимаются в филиале «Комплексный центр социального обслуживания населения Центрального округа» на улице Дуси Ковальчук, 16 (пристройка, вход со двора).

UPD (14:40) Сбор помощи пострадавшим при взрыве газа организован в школе № 85 по адресу: Красный проспект, 83/1.

В школу люди несут многочисленные коробки и сумки, передает корреспондент Тайги.инфо.

По данным мэрии, нужны теплые вещи, постельное белье и продукты длительного хранения.





UPD (14:38) Глава МЧС России Александр Куренков вылетел в Новосибирск, передает ТАСС.

В МЧС РФ сообщают, что под завалами еще могут быть люди.

UPD (13:58) Официальное число погибших при обрушении дома в Новосибирске выросло до трех.

UPD (13:20) Число погибших в результате взрыва газа в жилом пятиэтажном доме в Новосибирске выросло до двух, сообщили ТАСС в медицинских службах.

«По последним данным, два человека погибли», — сказал собеседник агентства.

UPD (12:25) Судьба 11 жильцов дома, где произошел взрыв газа, остается неизвестной.

11 человек, прописанных в пострадавшем от взрыва газа доме в Новосибирске, не вышли на связь, сообщил мэр города Анатолий Локоть журналистам.

Еще 11 человек находятся в больницах, один погиб, передает «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на мэра.

UPD (11:00) Одного из считавшихся погибшими удалось спасти в больнице

«Одного откачали в 34 больнице. Информация была преждевременная. Спасли», — сказал глава МЧС региона Виктор Орлов журналистам, передает корреспондент Тайги.инфо.

По его данным, один человек погиб, восемь пострадали, они находятся в состоянии различной степени тяжести.

UPD (10:50) Три человека могут находиться под завалами — глава МЧС по Новосибирской области Виктор Орлов.

Идет уточнение информации с прозвоном жителей, передает корреспондент Тайги. инфо с места происшествия.

UPD: (10:45) Разрушено 30 квартир.



На месте ЧП в настоящий момент работает свыше 280 человек и более 80 единиц техники, передает корреспондент Тайги.инфо.



«Масштаб разрушения — около 30 квартир. Под разрушением обильное возгорание, в том числе возгорание кровли. Сейчас работаем не только на разборы, но и на недопущение пожара на рядом находящиеся подъезды и перехода в квартиры», — рассказал начальник МЧС по Новосибирской области Виктор Орлов на месте происшествия.



Он отметил, что работу осложняет зима: проезды есть, они почищены, тем не менее, постановка техники при отсутствии снега была бы эффективнее и быстрее.



UPD (10:15) Взрыв произошел около 07:40 (нск) на Линейной 39, сообщили Тайге. инфо жители соседних домов.



«Было очень громко, даже в соседнем доме стекла разбились, в 39-м- вообще подъезда нет», — рассказали Тайге. инфо жители.

UPD (10:09) Жители дома в Новосибирске, где произошел взрыв, неоднократно жаловались на запах газа, передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы

UPD (10:00) Уголовное дело возбуждено после взрыва газа в пятиэтажке на улице Линейная в Новосибирске по ч. 3 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более человек), заявили в СК РФ по региону. Ведомство сообщает об обрушении двух подъездов.

UPD (09:55 нск): Семь человек пострадали после обрушения пятиэтажного дома в Новосибирске. Также известно о двух погибших. Подробнее тут.



UPD (09:40 нск): Дом был газифицирован

По словам мэра Анатолия Локтя, сейчас дом обесточен, газ отключен. Ведутся спасательные работы в третьем подъезде.

«Жители соседних подъездов эвакуированы, пункт временного пребывания развернут в гимназии №85», — сообщил Локоть в телеграме.

UPD: По данным губернатора Андрея Травникова, два человека погибли, четверо пострадали.

«Ведутся работы по разбору завалов. Работают 197 спасателей и 61 единица техники. На место прибыла бригада территориального центра медицины катастроф, тринадцать автомобилей скорой помощи НСО и пять автомобилей негосударственных медицинских служб. Все больницы города готовы к приему пострадавших», — прокомментировал Травников в телеграме.

Фото: Кирилл Канин/Тайга.инфо, МЧС России, АСТ-54, телеграм Анатолия Локтя