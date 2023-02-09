Число пострадавших при взрыве газа в жилом доме в Новосибирске выросло до семи
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Семь человек пострадали после обрушения пятиэтажного дома в Новосибирске. Известно о двух погибших.
Семеро травмированы при обрушении пятиэтажки на улице Линейная после взрыва газа, сообщил журналистам начальник ГУ МЧС по региону Виктор Орлов. Ранее губернатор говорил о четырех пострадавших и двух погибших.
Взрыв газа произошел в доме утром 9 февраля. Начался пожар и, по данным Следственного комитета, обрушилось два подъезда.
По словам мэра Анатолия Локтя, который находится на месте, дом обесточен, газ отключен. Ведутся спасательные работы в третьем подъезде: «Жители соседних подъездов эвакуированы, пункт временного пребывания развернут в гимназии №85».
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
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