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Официальное число погибших при обрушении дома в Новосибирске выросло до трех. Возбуждено уголовное дело.

«Двоих погибших извлекли из-под завалов, общее число жертв достигло трех», — сказали «Интерфаксу» в экстренных службах.



При этом ранее сообщалось о двоих погибших, но потом в МЧС заявили, что один из них все-таки выжил. Также известно об 11 пострадавших и 11 людях, которые прописаны в доме, но не выходят на связь.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).