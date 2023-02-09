Число погибших при обрушении дома в Новосибирске выросло до трех
© Тайга.инфо
Официальное число погибших при обрушении дома в Новосибирске выросло до трех. Возбуждено уголовное дело.
«Двоих погибших извлекли из-под завалов, общее число жертв достигло трех», — сказали «Интерфаксу» в экстренных службах.
При этом ранее сообщалось о двоих погибших, но потом в МЧС заявили, что один из них все-таки выжил. Также известно об 11 пострадавших и 11 людях, которые прописаны в доме, но не выходят на связь.
Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
Новости из рубрики:
Выбор редакции
Последние материалы
Многодетный отец и мобилизованный из Новосибирской области погибли в «спецоперации» Пострадавший при взрыве газа дом в Новосибирске восстанавливать не будут Главное о взрыве газа в новосибирской пятиэтажке. Фоторепортаж Что скрывает новый терминал «Толмачёво»: долги перед подрядчиком, пропавшее оборудование и «фальсификация» документов Число погибших при обрушении дома в Новосибирске выросло до трех
Мы в Telegram
Мы в YouTube
Мы в TwitterTweets by @taygainfo