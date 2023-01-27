Депутаты от КПРФ выступили против отмены выборов мэра Новосибирска

© Кирилл Канин. Спикер горсовета Дмитрий Асанцев (левее) и мэр Анатолий Локоть

Депутаты горсовета от КПРФ выступили против отмены выборов мэра Новосибирска. Изменения пытаются протолкнуть единороссы и связанные с региональным правительством структуры.

Депутаты горсовета от КПРФ официально выступили против отмены выборов мэра. Ее формально инициировали через общественную палату области, как минимум, частично подконтрольную губернатору Андрею Травникову. В подконтрольных облправительству СМИ и телеграм-каналах также развернута кампания за отмену выборов, там используются лояльные властям «эксперты», в том числе некоторых депутатов заксобрания. Часть единороссов из горсовета уже публично высказались за отмену выборов, в том числе его председатель Дмитрий Асанцев.

Избранный жителями мэр Анатолий Локоть (КПРФ) и его администрация пока не высказывались, как и обком партии. Но некоторые депутаты горсовета от КПРФ уже заявили свою позицию в соцсетях.



Отмена выборов = отмена легитимности. Отсутствие обратной связи от народа через результаты прямых выборов любых уровней может привести к искаженному, не объективному восприятию действительности.

Как же не повезло правящему классу с нашим народом. Вот берут и выбирают не того, кого надо. Поэтому надо выбирать за них. Или давать выбирать только из «нужных» (не забываем фильтры на разных уровнях выборов).

Самые распространенные тезисы сторонников устранить народ от оценки власти без посредников:

1. Дорого, лучше экономить? Возможно. Тогда зачем ограничиваться полумерами? Выборы президента 2024 будут стоить более 33 млрд рублей (подорожало почти в 2 раза). Выборы мэра менее 100 млн (более чем в 30 раз меньше). Как думаете где более предсказуемый результат и зачем тогда тратить такие деньжища, если результат там понятен уже сейчас? У президента — цена демократии и легитимности, у нас — «это другое». Давайте возвращаться на два века назад, возрождать монархию, крепостных и прочие прелести той «свободы». Пусть за нас решает барин?

2. Слабая конкуренция и низкая явка? Выборы мэра 2019 сложно назвать неконкурентными. «Несистемная» оппозиция была допущена до выборов, многие известные люди, заручившись поддержкой различных партий, приняли участие в них. Тем не менее, большинство новосибирцев, пришедших на выборы, поддержали кандидата от КПРФ. Явка снижается, но так на любых выборах. На выборы губернатора (2018) в городе пришло около 21% горожан, на выборы мэра (2019) примерно столько же. Но легитимность губернатора никто не ставит под сомнение.

Разве областные проекты могут похвастаться отсутствием критики?

3. Всë плохо, нужен профессионал, а не политик? У действий любого человека всегда можно найти изъяны. Чем больше ты на виду — тем больше желающих кинуть в тебя грязь. Всегда будут недовольные (невозможно угодить всем). Поэтому любая публичная должность — это политика. Необходимость находить компромиссы, договариваться, принимать решения — это и есть политика. Вот увидите — если выборы отменят и назначат «профессионала», то критики меньше не станет. Останутся нечищенные дороги в снегопад, разбитые дороги (все ломается, ничто не вечно), пробки и заторы. Всегда будет за что поругать любого чиновника. Разве областные проекты могут похвастаться отсутствием критики?

4. Нужна жесткая вертикаль? В существующей системе сложно быть вне этой вертикали. Бюджет города зависит от вышестоящих бюджетов (благодарим налоговые и бюджетные кодексы, придуманные в Москве). И результаты последних лет говорят о том, что существующий мэр вполне способен находить компромиссы и аргументы на благо города и жителей (бюджет динамично растет, есть позитивные перемены в городском хозяйстве — да, всегда хочется всë и сразу — согласен, есть ещё над чем работать). Конечно, цена таких результатов иногда может показаться непростой: после прихода в исполнительную власть КПРФ потеряла некоторых своих избирателей, это правда.

5. Депутаты будут представлять избирателей и через него жители продолжат выбирать мэра? У народа должен оставаться механизм прямой оценки деятельности мэра (без посредников). Например, за меня наверняка голосовали те, кто не голосовал за мэра. И наоборот, сторонники мэра вполне могли не поддерживать меня (невозможно всем нравиться).

Постепенное отдаление народа от участия в политике ни к чему хорошему не приведёт. Централизованная власть, которую пытаются выстроить сейчас, будет сильной только когда будет сильный центр. Когда он ослабнет (ничто не вечно), то результаты для такой власти (и страны в целом) могут быть плачевными. Примеры в истории нашей страны есть.

Все-таки, не дает покоя некоторым представителям политической элиты страх перед прямыми выборами мэра. Говорит о себе знать психологическая травма восьмилетней давности, когда, как некоторым кажется, «неправильный» народ выбрал «неправильного» мэра. Сколько расторговок рухнуло, надежд было обмануто, сколько обещаний оказалось некому выполнять! В день после выборов 7 апреля 2014 года в мэрии царили шок и гробовая тишина.

Намедни появилась публикация во «ВКонтакте» Наталии Красовской — зампреда заксобрания от ЛДПР и главного политтехнолога влиятельного в Новосибирской области депутата Госдумы от «Единой России» Дмитрия Савельева. Публикация была посвящена оправданию идеи отмены прямых выборов мэра Новосибирска и переходу к управлению городом сити-менеджером.

Сама публикация достаточно небрежная, полная внутренних противоречий и явно написанная просто чтобы вбросить тему в общественное обсуждение. Ее суть в том, что наши недалекие горожане выбрали плохого мэра, повинуясь протестным настроениям. Поэтому пусть лучше сити-менеджера выбирают компетентные депутаты горсовета.

Аргументация тоже, скажем, так себе. Начиная с того, что вывод делается «исходя из опыта, который получил Новосибирск за последние 8 лет». Встает вопрос, а что, до этого, значит, выбирали правильных компетентных мэров? То есть дело не в механизме прямых выборов? Тогда откуда при предыдущем мэре Владимире Городецком взялись эти протестные настроения?

Неплохо бы вспомнить конституционную норму, что источником власти является народ, как бы это кого-то не смущало

Другой аргумент Натальи Красовской в том, что второй срок мэра Анатолия Локтя — результат применения предвыборных технологий. Опять просматривается пренебрежение интеллектуальными способностями горожан, которые становятся легким объектом предвыборного манипулирования сознанием. Тут неплохо бы вспомнить конституционную норму, что источником власти является народ, как бы это кого-то не смущало. И на более длительном промежутке времени демократические нормы дают лучший эффект в сфере управления. Если, как утверждает уважаемая Наталья Рудольфовна, горожане выбрали «совсем не крепкого хозяйственника», то дайте возможность им исправиться, а не забирайте право выбора.

И третий аргумент Натальи Красовской, это любимая многими тема экономии на выборах. А что вы хотели? Более качественный механизм, конечно, более дорогой. Это знает любой взрослый человек, когда идет в магазин.

И последнее. Не хочу сказать ничего плохого о составе нынешнего горсовета, в котором имею честь работать. Но перепоручать депутатам выборы сити-менеджера только на том основании, что их самих выбрали избиратели — это слишком. Когда нас выбирали люди в горсовет, они не давали нам право выбирать за них градоначальника. И еще меньше таких прав у кем-то назначенных членов какой-нибудь конкурсной комиссии, которых вообще никто не выбирал.

Поэтому, я считаю, нужно оставить горожанам право выбирать себе мэра. Новосибирск имеет достаточный для этого интеллектуальный и кадровый потенциал.

Стадия информационной артподготовки и видимости общественной дискуссии завершается. Убеждать «судью» или тем более «палачей», кто исполнит приговор местному самоуправлению, смысла мало. Однако черное всё же нужно называть черным.

Выбирать власть — это базовое право граждан. Как, например, и пенсии, которые по возрасту должны наступать статистически раньше смерти. И как не обосновывай, когда такие базовые права забирают — это плохо.



Избранный мэр в любом случае интересы горожан вынужден учитывать. Так было, когда при давлении региона «Сибмост» по нелепым основаниям через суд выбивал дополнительно порядка 2,5 млрд рублей за Бугринский мост, однако город эти деньги не отдал. Если есть какой-то противовес, дербанить кассу совсем по-дикому сложнее. Назначенный же в любом случае ориентирован на назначившего.

Как аргументируют отмену выборов?

1. Низкая легитимность, в 2019 при явке в 20% мэром стал кандидат с 50% голосов, то есть при поддержке лишь 1/10 горожанина.

Во-первых, остальные 80% позицию «против» не обозначили. Во-вторых, мэра все-таки выбрали 123378 избирателей, а избранных депутатов суммарно лишь 105679. Вопрос: как менее легитимный Горсовет, особенно если кандидата поддержат не все депутаты, может избрать более легитимного главу города?

2. В тяжелые времена власти нужна единая вертикаль.

Во-первых, любой мэр в своей работе тотально зависит от средств регионального бюджета, во-вторых, он не хочет сесть по статье, которая «всегда найдется». А раз так — в любом случае в «вертикали». И выборы тут не причем.

3. Профессиональный отбор кандидата снижает риски избрать некомпетентного мэра.

Этот аргумент — о претензиях к нынешнему мэру. Претензии были и к предыдущему мэру, будут и к следующему. Что главное? «А судьи кто?»

Когда к власти придет новый мэр, в работе города начнется новая страница. А когда новый губернатор — регион без достойного бюджета развития еще десятителтия будет выплачивать дань за абсурдные по своей экономической модели грабительские многомиллиардные концессии. Что будет, когда эти же сомнительные коммерческие структуры со своим «более компетентным» мэром получат право загонять в кабалу концессий еще и бюджет города?

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